Google ha confirmado los rumores y ha lanzado su propio servicio de aplicaciones para móviles: Play Pass.

Por el mismo precio mensual de 5 dólares (4.99, para ser justos), la gigante tecnológica te dará 350 juegos y aplicaciones premium (salud, fotografía, etc.) mensualmente sin anuncios o microtransacciones.

Los primeros juegos confirmados son:

Monument Valley 2

Stardew Valley

Limbo

Star Wars: Knights of the Old Republic

Old Man’s Journey

Titan Quest

Reigns: Game of Thrones

Por el momento, está disponible únicamente en Estados Unidos, pero ya están lanzando promociones, como, por ejemplo, poder suscribirte gratis por 10 días al servicio. Además, puedes acceder a la promoción de 2 dólares durante todo un año.

También se ha detallado que, con solo una suscripción, podrás compartir las aplicaciones hasta con cinco miembros de tu familia.

Aún no se informa sobre el lanzamiento del servicio en el resto del mundo.

