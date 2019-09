A través de un comunicado en su blog oficial, Google decidió eliminar el nombre de postre en las versiones futuras de Android, hasta el momento, Android 9 Pie es la última generación de nombres acompañadas de dulce desde Mountain View.

En el comunicado publicado ahora, Google ha compartido la razón por la eliminación de este añadido:

Durante la última década, la plataforma abierta de Android ha creado una próspera comunidad de fabricantes y desarrolladores que llegan a una audiencia global con sus dispositivos y aplicaciones. Esto se ha expandido más allá de los teléfonos a tabletas, automóviles, relojes, televisores y más, con más de 2.5 mil millones de dispositivos activos en todo el mundo.

A medida que continuamos desarrollando Android para todos en la comunidad, nuestra marca debe ser lo más inclusiva y accesible posible, y creemos que podemos hacerlo mejor de varias maneras.

Primero, estamos cambiando la forma en que nombramos nuestros lanzamientos, nuestro equipo de ingeniería siempre ha usado nombres de códigos internos para cada versión, basados ​​en sabrosos dulces o postres, en orden alfabético. Esta tradición de nombres también se ha convertido en una parte divertida del lanzamiento cada año en el exterior.

Pero hemos escuchado comentarios a lo largo de los años que los nombres no siempre fueron entendidos por todos en la comunidad global. Por ejemplo, L y R no se distinguen cuando se hablan en algunos idiomas. Entonces, cuando algunas personas nos escucharon decir Android Lollipop en voz alta, no era intuitivamente claro que se refería a la versión después de KitKat.

Comentarios