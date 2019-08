Al menos 23 grupos familiares de Pacasmayo fueron orientados debidamente por el Gobierno Regional de La Libertad en la nueva convocatoria del programa Techo Propio que el Estado lanzó a través de la Resolución Ministerial Nº 133-2019-VIVIENDA, en donde se consignan sus dos modalidades para adquirir vivienda: Construcción en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva.

La orientación estuvo a cargo de servidores de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.

La modalidad de Construcción en Sitio Propio está dirigida a las familias que tienen un terreno propio o aires independizados inscritos en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes, para construir su vivienda.

Para acceder a este beneficio, el Estado estableció un Bono Familiar Habitacional (BFH) de S/. 22,617.5, para adquirir viviendas cuyo costo va de S/. 24,485 soles a S/. 83,000.

El BFH es una ayuda económica que se otorga por única vez y no se devuelve, para las familias inscritas en el programa Techo Propio y que cumplan con los siguientes requisitos: conformar un grupo familiar, tener un ingreso familiar neto no mayor a S/. 2,658.25 mensual, contar con un ahorro mínimo de S/ 1,867.5, no haber recibido apoyo habitacional del Estado, ser propietario del terreno donde se construirá la vivienda el cual deberá estar inscrito en la Sunarp, y no tener otro terreno o vivienda a nivel nacional.

La gerenta regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, María Huerta Egoavil, manifestó que la presente convocatoria es una oportunidad para las familias que también se vieron afectadas con el fenómeno del Niño Costero 2017.

