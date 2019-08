Las exportaciones no tradicionales de la región de La Libertad llegaron a un pico de US$ 1 380 millones en el 2018, informó recientemente el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez.

Durante su exposición en la sesión descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, el ministro sostuvo que el notable incremento de 16% en la exportación de productos agrícolas con valor agregado, fue el principal motor que impulsó las exportaciones totales en la región, generando empleo y desarrollo económico local.

De acuerdo a Vásquez, en el 2018, los principales productos agrícolas que se exportaron desde La Libertad fueron los arándanos frescos (US$ 410 millones), paltas frescas (US$ 293 millones), y alimentos balanceados (US$ 140 millones).

También destacan minería no metálica (US$ 24 millones), químicos (US$ 21 millones), entre otros.

“En la Libertad está ocurriendo un fenómeno significativo. Más del 50% ahora son productos no tradicionales. Ello nos lleva a la conclusión que están diversificando las exportaciones de manera positiva y queremos que esta tendencia se mantenga”, señaló.

De igual manera, el titular del Mincetur destacó el importante incremento de turismo receptivo en la región en el último año, los visitantes extranjeros a los principales atractivos turísticos de la región como el Complejo Arqueológico Huaca El Brujo y La Huaca del Sol y la Luna se incrementaron en 24% y 11% respectivamente.

