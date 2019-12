¿Los sistemas de inteligencia artificial podrían ser penalmente responsables de sus acciones?, ¿Qué leyes deberían aplicarse a los delitos perpetrados por sistemas inteligentes?, ¿Qué o quiénes deberían ser castigados?; las interrogantes fueron absueltas por el reconocido abogado y especialista en derecho penal, Carlos Caro Coria, quien participó como ponente en el seminario de actualización profesional, de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo (UCV).

Caro Coria, quien cuenta además con estudios posdoctorales en el Instituto Max Planck de (Alemania,) considerada como cantera de premios Nobel y un referente mundial en investigación científica, expuso sobre el tema: “Responsabilidad penal de los agentes de inteligencia artificial”.

El exintegrante de la comisión revisora y de elaboración del nuevo código procesal, en 2004, analizó la posible aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito del proceso penal, así como su progresiva utilización en el mundo jurídico, para finalmente preguntarse si algún día en nuestro país la justicia podría ser impartida por robots.

“La abogacía está cambiando, está transformándose y solo hay un único camino, el conocimiento de las nuevas tecnologías. El parlamento europeo propuso, en 2017, que se reconozca a los agentes de inteligencia artificial una personalidad jurídica electrónica, es decir, que estos sistemas, en tanto generen daños a las personas, puedan tener responsabilidad civil”, señaló Caro Coria.

Por consiguiente, el reconocido hombre de leyes se mostró a favor de un sistema colaborativo entre máquina y humano, para poder llegar al éxito a través de una adecuada utilización y aplicación de la tecnología. “Qué nos puede dar la máquina y qué nos puede dar el humano?, la máquina tiene una gran memoria, puede predecir, reprogramarse, resistir, pues puede trabajar 24 horas al día y no se cansa; por su parte el humano tiene una serie de cosas que la máquina no posee como: empatía, liderazgo, intuición, invención, juicios de valores y ética, pues esta última no es programable”, enfatizó.

“Estonia (República Báltica) tiene a toda su ciudadanía cien por ciento digitalizada, esto les permite acceder a una serie de servicios y pagos vía online, declarar impuestos a través de internet, sin poner un solo pie en las instituciones u organismos estatales o privados. Nuestro país va por ese camino, pues en la medida que tú tengas un correo electrónico autorizado por el Estado y una dirección postal registrada y verificada electrónicamente, puedes evitar realizar las colas y el tiempo que requieren los trámites judiciales, pues estarás en condiciones de realizarlos virtualmente”, agregó el destacado penalista.

