¿Qué es y cómo ayuda la etiqueta social?

La etiqueta social es la forma en que debemos conducirnos en sociedad, adquiriendo los conocimientos correctos en cuanto a nuestra conducta, lo cual nos dará mucha mayor seguridad, es sumamente sencillo, lo importante es ponerlo en práctica constantemente, no solamente cuando estamos fuera de la casa,sino, por el contrario, todo el tiempo debemos poner en práctica todos estos conocimientos, básicamente en nuestro hogar.

Los buenos modales se cultivan, esto quiere decir que debemos hacer de ellos un hábito,así se nos hará la vida mas fácil, porque vivimos dentro de la cordialidad y amabilidad con todos,no importa si se es grande ó pequeño, no importa si es pobre ó rico, no importa si es linda ó no tan linda.

La Etiqueta embellece a la persona, porque sus buenos modales la harán mas linda, más dulce y más agradable. Una persona que no sea tan bella físicamente como otros, si ha cultivado, sus buenos modales, si sabe comportarse en público (En una mesa, en una fiesta, etc.), inclusive aunque esa persona no tenga un alto atractivo físico, será considerada “Una bella persona”, por demostrar un trato lindo, respetuoso, amable. Incluso si esta bien arreglado, la hará inclusive,mejor que otras que pueden ser lindas físicamente, pero que no tienen la menor idea del respeto y la consideración que se debe tener por los demás.

Una persona que físicamente atractiva, pero, que no tiene buenos modales, será un desagradable, o una persona que no quisiéramos estar cerca de el y será entonces una persona inaceptable.

La etiqueta social se inspira en la ética ya que ningún acto inmoral puede ser elegante, ni de buen gusto.

Por todo esto, como personas, como individuos es que debemos aprender las reglas que rigen la etiqueta, porque no nacemos con estos conocimientos, pero una vez que los aprendemos, no podremos separarnos de ellos y se hará una costumbre cotidiana y al mismo tiempo, desarrollaremos nuestro propio estilo, sin tener que imitar a los demás, y a medida que uno va creciendo, desarrollará un estilo único que logrará una personalidad distinguida y elegante en todas las etapas de su vida.

¿Cómo influye en tu vida el aplicar la etiqueta social?

La cortesía y los buenos modales son más que un indicador de clase y educación, son las herramientas necesarias para que tengamos unas vidas exitosas. Los buenos modales son indispensables para desenvolvernos en la vida, para convivir en una sociedad. El civismo va de la de la mano de valores y principios que se refuerzan en el proceso de adquisición de buenos modales, tales como el respeto, la lealtad, la gratitud, la comprensión, la tolerancia, la puntualidad, la humildad y la disciplina. Como indica el Dr. P.M. Forni, de la Universidad Johns Hopkins,y especialista en esta área, ser un buen ciudadano requiere de esas características. Tener buenos modales pone en funcionamiento la “regla de oro” el comportarse con los demás cómo quisieras que ellos se comportasen contigo.

Tenemos que darnos la oportunidad de asistir a talleres de etiqueta y protocolo social para que adquirir estos conocimientos y destrezas. y trasnsmitirlas a los mas jóvenes, pues actualmente estos dan claras muestras de mala educación como por ejemplo: el uso de palabras groseras u ofensivas, la falta de cortesías básicas como decir gracias y disculpe; conversaciones por el celular en lugares y con un volumen inapropiado, falta de modales de mesa y molestar durante una película o concierto.

El conocimiento y aplicación de las reglas de etiqueta social hace que las personas se destaquen de manera positiva y que tengan relaciones exitosas con familiares, profesores, amistades de su edad y todos con los que interactúen.

Este conjunto de reglas del decoro, reglas que gobiernan y guían el comportamiento humano, debemos tener todas las personas, en todo momento, principalmente la consideración y respeto que se debe practicar siempre por los seres humanos con el objetivo de vivir en armonía. Recordar que tus derechos terminan donde comienzan los de los demás.

La Etiqueta Social se inspira en la justicia y la libertad. Hay un dicho que dice: No hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo, este es un principio del derecho que se rige entre los seres humanos.

Fuente: Internet

