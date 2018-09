Temas como la contaminación ambiental, caos vehicular, la informalidad, condiciones de insalubridad, entre otras fueron reflejadas en la muestra fotográfica: Miradas para el cambio organizado por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo.

Siguiendo la técnica del fotoperiodismo, encuadre, composición y color, más de 50 imágenes capturadas en el momento exacto fueron expuestas al público trujillano para su análisis y reflexión, pero sobre todo para tratar de generar o crear un proceso de transformación orientado hacia un cambio y ordenamiento social.

“Esta muestra fotográfica es una mirada crítica y oportuna a los principales problemas que frenan el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Los estudiantes a través de la fotografía expuestas tratan de convertirse en agentes de cambio, pues los retratos convertidos ahora en indicadores visuales nos revelan que para poder avanzar, y mejorar la calidad de vida de las personas se necesita una mejor infraestructura en el sector salud, educativo, un adecuado ordenamiento del tránsito vehicular”, expresó Erick Aquino Montoro, docente y responsable de la referida muestra fotográfica.

Mirada para el cambio fue la sétima muestra realizada por los estudiantes del taller de fotografía de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación de la UCV.

“En esta oportunidad no le pusimos título alguno a las fotografías, pues la idea era que el público sacará sus propias conclusiones. Muchas veces no somos capaces de darnos cuenta de la realidad de las cosas y si las notamos simplemente no las resolvemos. Este y otros aspectos no nos permite evolucionar como sociedad”, argumentó Aquino Montoro.

Los estudiantes de Ciencias de la Comunicación siempre buscan equilibrar la parte teórica con la práctica de ahí la importancia de la muestra cuyas historias entrelazadas muestran escenas y momentos de una vida que podría ser la de cualquiera.

