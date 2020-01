El avance de los últimos enfoques, teorías y herramientas tecnológicas aplicadas a la traducción e interpretación obligan a los profesionales a estar actualizados sobre las nuevas tendencias, por ello, la Universidad César Vallejo (UCV) de Trujillo organizó el VIII Seminario Internacional de Actualización en Traducción e Interpretación.

El evento, dirigido a estudiantes y profesionales del campo de la traducción e interpretación, contó con la participación de destacados ponentes locales, nacionales e internacionales, como: Alicia Estrada y Eduardo Sagástegui, de Trujillo; Giselly Guillén y Luisa Portocarrero de Lima, y Rachel Jurkowski de Estados Unidos.

“El trabajo del profesional de la traducción debe cumplir con estándares de calidad para lograr una comunicación efectiva entre las dos partes involucradas, es por ello que realizamos este tipo de actividades, con el objetivo que los profesionales de traducción e interpretación se preparen en temas que el mundo laboral demanda”, señaló la Directora de la Escuela Profesional de Idiomas de la UCV, Dra. Luz Vilca Aguilar.

En el referido seminario no solo se ofrecieron ponencias, sino se desarrollaron talleres, para permitir a los participantes entrar en contacto con la dimensión práctica de la carrera.

Los contenidos que se trabajaron fueron: “Situación Actual de la Traducción en el Perú”, “Traducción Pericial en el Perú”, “Traducción Literaria”, “Gestión Empresarial y Proyectos de Traducción”, “Traducción en el Campo Médico”, “Subtítulos para las personas sordas o con problemas de audición”, “Introducción a la Interpretación Simultánea”, “Minutes: Board of Directors´Meeting”, “Economic and Financial Translation: Financial Statements”, entre otros.

“Lo que buscamos mediante estas ponencias es que nuestros futuros profesionales y los que ya están en el campo laboral fortalezcan sus competencias”, indicó Luz Vilca.

