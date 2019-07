Con tan solo 14 años, la escolar de 3° de secundaria Carla Fermín Jiménez obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Europea Femenina de Matemática (EGMO 2019), que convocó en Kiev, Ucrania, a las mejores exponentes de 50 países.

La delegación peruana obtuvo tres medallas (una de oro, dos de plata) y una mención honrosa, superando a países como Japón, Francia, Finlandia, Suiza, Holanda, Alemania, Canadá, India, Brasil, México, Chile, entre otros.

Con estos resultados, Perú se ubicó en puesto 9° y fue el país mejor ubicado de Iberoamérica en el ranking de esta competición internacional que se celebra desde hace 8 años.

“Ha sido toda una experiencia maravillosa participar en estas olimpiadas, no esperaba traer esta medalla, y me siento muy orgullosa y feliz por haber obtenido esta medalla para mi país, y agradezco a mi familia y a mi colegio que me apoyaron desde siempre”, expresó Carla, estudiante del Saco Oliveros.

Ella vive en el distrito de Ate Vitarte, junto a sus padres, y es aficionada al vóley y a la natación. Desde muy pequeña destacó en el estudio y a sus escasos años es una promesa de la ciencia y se erige como un referente en la reivindicación del rol de la mujer en la sociedad, indicaron voceros de su plantel.

Carla Fermín también acaba de clasificar para representar al Perú en la Olimpiada Sudamericana de Matemática a realizarse en Cochabamba, Bolivia. Ella es la única mujer de equipo y la estudiante peruana de menor edad en participar de esta justa internacional.

