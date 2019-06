Sin duda alguna, la mejor manera de aprender y hablar otro idioma es practicándolo, así lo demostraron los niños de diversas instituciones educativas de la ciudad, quienes recibieron el certificado oficial de la prestigiosa Universidad de Cambridge.

La Universidad César Vallejo, a través del Centro de Idiomas, encargada de administrar y aplicar los exámenes a nivel internacional, entregó más de 100 certificaciones a igual número de escolares, quienes aprobaron satisfactoriamente los diversos exámenes y niveles de inglés.

Los niveles evaluados y aprobados fueron: YLE (Young Learners) KEY (Key English Test, Básico), PET (Preliminary English Test, Intermedio), FCE (First Certificate of English Intermedio Superior), CAE (Certificate in Advance English, Avanzado).

“Aprender inglés es una necesidad básica, sobre todo para los niños, pues no solo enriquece su educación, sino que, también, mejora sus habilidades cognitivas y comunicativas,”, indicó la Dra. Martha Pérez Gamboa, Directora del Centro de Idiomas de la UCV.

Directores y representantes de las principales instituciones educativas de la ciudad como: La Asunción, Perpetuo Socorro La Inmaculada, Lord Kelvin, Montessori, San José Obrero, Talentos, entre otros, asistieron a la ceremonia de entrega de los respectivos certificados.

