Docente de UNT gana premio ADIFAN

Destacado logro realizó la Dra. Marilú Soto Vásquez, docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), quién obtuvo el primer puesto del Concurso Nacional VI Premio ADIFAN en la Categoría A que comprende al rubro de Innovación en Ciencias y Tecnología Farmacéutica 2018.

El premio ADIFAN es una iniciativa de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN), en colaboración con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Wiener, los Ministerios de la Producción y de Comercio Exterior y Turismo; teniendo por objetivo impulsar en los estudiantes y profesionales el trabajo conjunto del sector académico con la industria farmacéutica nacional y el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.

Por su parte, la Dra. Soto Vásquez, tras recibir el trofeo y diploma en la premiación que se desarrolló el último 28 de marzo en el Centro de Convenciones de la Sociedad Nacional de Industrias en Lima, agradeció al presidente de la ADIFAN, el Ing. José Enrique Silva Pellegrin, y a todas las industrias farmacéuticas asociadas por seguir fomentando la investigación en nuestra patria, pilar importante para el desarrollo de nuestra nación.

Cabe señalar que la docente de la UNT obtuvo este logro con el trabajo titulado: Actividad antitumoral in vitro, in silico e in vivo de compuestos aislados de la esponja marina Clathrina aphrodita, donde los compuestos aislados mostraron ser promisorios para el desarrollo de fármacos antitumorales.

La Dra. Soto afirmó que “si bien estas son pruebas preliminares, se realizará otra fase de estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyos lazos de colaboración han permitido este trabajo”.

