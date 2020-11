Defensoría del Pueblo supervisará jornada nacional de vacunación

La Defensoría del Pueblo advirtió que a consecuencia de la emergencia sanitaria por el Covid-19, se suspendieron muchos servicios, entre ellos, la vacunación. En ese contexto, realizará una supervisión a nivel nacional de la Jornada de Vacunación, que se inicia mañana, sábado 7 y el domingo 8 noviembre y que continuará en el mes de diciembre los días 12 y 13, la cual contribuirá a reducir el peligro que corren las niñas y niños menores de 5 años, adolescentes, gestantes, adultos y personas adultas mayores al no estar vacunados.

Como se sabe, el Esquema Nacional de Vacunación consta de un total de 17 vacunas que ayudan a prevenir múltiples y graves enfermedades, entre ellas la difteria, recientemente reportada y que genera una gran tasa de mortalidad, resaltó la adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña.

La Libertad

En La Libertad de enero a setiembre del 2020 se ha detectado que un total de 32,600 de niños, niñas y adolescentes entre 1 a 13 años que no ha sido vacunado. La campaña de vacunación inicia a las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en las doce provincias de la región en las que se han dispuesto 284 puntos de vacunación.

Durante las jornadas de vacunación, las niñas y los niños deberían ser vacunados pese a no contar con algún documento de identidad o el carnet de vacunación. Además, si alguna persona requiere alguna vacuna y no cuenta con Seguro Integral de Salud también debería ser vacunada porque todos tienen derecho a recibir el esquema de vacunación de forma gratuita.

La Defensoría del Pueblo señaló que toda persona extranjera tiene el mismo derecho y su nacionalidad no debe ser factor de exclusión para el acceso a las campañas de vacunación. En ese sentido, si la persona extranjera no cuenta con su documento de identidad original o este se encuentra deteriorado, ello no debe ser impedimento para acceder a la inmunización.

A través de sus oficinas y módulos de atención descentralizados, los comisionados de la Defensoría del Pueblo verificarán el cumplimiento de medidas de bioseguridad para el personal de salud y el público usuario, así como el adecuado desarrollo de la vacunación en estricto respeto de los derechos de usuarias y usuarios.

La población puede conocer los puntos de vacunación a nivel nacional ingresando al enlace http://vacunacion2020.minsa.gob.pe/. Es importante cumplir con las medidas de prevención como mantener la distancia física, el uso obligatorio de mascarilla (a excepción de recién nacidos), así como evitar las aglomeraciones en todo momento. Ante cualquier consulta o queja podrán comunicarse a la línea gratuita: 0800-15170 o al número 945998011

