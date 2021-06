Cátedra Bicentenario analizará el impacto de las guerras en la construcción de la nación peruana

Este viernes 11 de junio, el Proyecto Especial Bicentenario ofrecerá una nueva sesión de Cátedra Bicentenario titulada “Guerra, Estado y nación en el Perú republicano”, con el propósito de analizar y reflexionar en torno a la guerra como elemento central en la construcción de la nación peruana, teniendo en cuenta los enfrentamientos militares internos y externos que marcaron la vida política del país.

En nuestra historia, los enfrentamientos internos y externos han sido claves en la construcción de nuestra identidad como nación, o su efecto contrario, el polarizarnos como sociedad. Por ejemplo, el trauma de la guerra con Chile marcó la vida de las peruanas y los peruanos hasta lo más hondo de la conciencia colectiva, fortaleciendo nuestra identidad a partir de un trauma que unió a todos los individuos que conformaban la república. En sentido contrario, los enfrentamientos internos han sido causantes de divisiones que costaron no solo vidas; sino, la propia estabilidad del país, como sucedió con el conflicto armado contra Sendero Luminoso.

Sobre estos temas dialogarán historiadores y expertos en ciencias sociales como David Velásquez Silva, especialista en temas de historia política peruana durante el siglo XIX, la historia del Ejército y el Estado peruano, docente y director del Fondo Editorial y Librería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Lourdes Medina, historiadora del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y autora de Evolución histórica de los uniformes del Ejército del Perú (1821-1980) y la Historia General del Ejército del Perú.

También estará Nils Jacobsen, PH.D. en Latin American History por la Universidad de California en Berkeley, especialista en historia andina peruana y autor de diversas publicaciones como Mirages of transition: The Peruvian Altiplano, 1780-1930, Policial Cultures in the Andes, 1750-1950, con Cristóbal Aljovín.

Como sesiones pasadas, esta Cátedra Bicentenario se realizará través de la plataforma Zoom, previa inscripción en el siguiente enlace. Los interesados podrán seguir la transmisión a partir de las 7 p.m. por la cuenta oficial de Facebook del Proyecto Especial Bicentenario.

Hay que recordar que la Cátedra Bicentenario es un espacio de reflexión académica donde se debaten diferentes aspectos de nuestra historia para vincularlos con problemáticas actuales. Son organizadas por el Proyecto Especial Bicentenario en el marco de las actividades de conmemoración por los 200 años de la independencia del Perú, con el objetivo de poner en agenda la reflexión y conversación entre todos los peruanos.

