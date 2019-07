Marvel y Capcom anunciaron una máquina arcade de colección, que incluye tres videojuegos clásicos de ambas compañías.

Esta máquina de edición limitada tendrá un precio de 399 dólares e incluirá los títulos Marvel Super Heroes, X-Men: Children of the Atom y The Punisher.

La máquina está siendo desarrollada por la empresa Arcade1Up, especializada en este tipo de reediciones, y su lanzamiento está previsto para noviembre de este año.

Solo se pondrán a la venta 800 unidades de la llamada Capcom’s Marvel Super Heroes Home Arcade, que busca celebrar la fructífera relación entre ambas compañías.

Esta no es la primera máquina arcade de colección lanzada por Arcade1Up. Ya antes editó máquinas alusivas a Street Fighter, Mortal Kombat, Pac-Man, entre otras franquicias clásicas.

