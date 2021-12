“Billetes” es el primer adelanto del nuevo álbum de Marie Cherry, cántate peruana

La cantante y conductora del programa “Backstage” de Studio 92 Marie Cherry presenta “Billetes”, tema que llega como un primer adelanto de lo que será su próximo álbum a lanzarse el próximo año.

En esta canción apuesta por sonidos con toques más latinos fusionados con su ya característico pop. Producido por su novio y productor 1986Beats, en compañía de su dupla Fariras, ambos conocidos por King Lotus, el videoclip narra una historia de amor, juego y dinero en medio de una estética glamorosa que mezcla el estilo del Old Hollywood y lo actual.

“Billetes” está disponible en todas las plataformas digitales desde el 26 de noviembre. “Con ‘Billetes’ estoy regresando a la música luego de muchos cambios en mi vida. Entre la pandemia y el convertirme en mamá siento que hay nuevas cosas de las que quiero hablar y transmitir”, comenta Marie.

“Billetes habla de un amor desinteresado en el que lo más importante es lo que esa persona te haga sentir y no lo material. Me pareció importante hablar de esto porque en un mundo lleno de superficialidad también es bueno recordar que el amor honesto y desinteresado existe y que, además, nosotras las mujeres podemos cumplir con nuestras propias expectativas económicas y no necesariamente buscarlas en una pareja para ‘cumplir el sueño’”, expresa.

