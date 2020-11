ADEX: exportaciones desaceleran su caída en el tercer trimestre

En septiembre las exportaciones peruanas sumaron US$ 3 mil 198 millones (-16%), acumulando nueve meses de caídas, sin embargo, se observó una desaceleración en el tercer trimestre del año (-14.3%), respecto al segundo (-41%) cuando la pandemia golpeó fuertemente la economía, señaló el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores, Edgar Vásquez Vela.

“Este comportamiento está en línea con la recuperación de las actividades productivas nacionales y las mejores perspectivas de la economía global. El Fondo Monetario Internacional redujo las perspectivas de caída económica mundial de 5.2% a 4.4%, ante un mejor comportamiento de países como EE.UU. y China”, manifestó.

Solo en el noveno mes del año los despachos primarios alcanzaron los US$ 1,964 millones 829 mil (-25.8%). Los productos agrarios crecieron 1.8% por la mayor demanda del café y la pesca primaria 61.6% por la harina y el aceite de pescado. Los que mantuvieron un marcado comportamiento negativo fueron petróleo y gas natural (-65.9%) y minería (-28.1%).

Los no tradicionales (US$ 1,233 millones 334 mil) aumentaron 6.1% por la agroindustria con una expansión de 16.7% debido a las mayores ventas de uvas, arándanos, mangos, mandarinas, jengibre y arroz; las confecciones (8%), metalmecánica (4%), químico (13%) y varios (3%).

Los demás cerraron en rojo: la siderometalurgia (-22.8), maderas (-12.6%), textiles (-8.2%), minería no metálica (-5.5%) y pesca para consumo humano directo (-4.4%), por la menor demanda de pota y de pescado congelado.

Acumulado

Entre enero y septiembre las exportaciones totales (US$ 26 mil 447 millones) presentaron una contracción de -21.7%. “Se trata de un comportamiento negativo generalizado a nivel sectorial, salvo en el caso de las agroexportaciones”, comentó Vásquez.

De mantenerse la desaceleración de la caída –continuó– los despachos totales este año se contraerían por debajo del -20%, sin embargo, no se podrá evitar que registre el peor comportamiento anual, desde que se tiene registro.

Los envíos primarios (US$ 17 mil 854 millones) retrocedieron en -24.9%. Los rubros minería, pesca, petróleo y gas natural y agro tradicional cayeron -22.5%, -17.5%, -52.5% y -11.3%, respectivamente.

Los productos con valor agregado (US$ 8 mil 592 millones), se contrajeron -14%. El rubro más importante y el único que creció en este periodo fue la agroindustria (US$ 4 mil 457 millones) 3.4% más que en el mismo periodo del año anterior.

El químico se contrajo -11.6%, la pesca para consumo humano directo (-27.8%), siderometalurgia (-32.4%), confecciones (-32.1%), metalmecánica (-25%), minería no metálica (-32.8%), textiles (-35.3%) y maderas (-29%).

Mercados y balanza comercial

El principal mercado de los envíos peruanos en estos nueve meses del 2020 fue China (US$ 7 mil 149 millones) con una participación de 27% del total y a pesar de disminuir su demanda en -27.7%. Lo siguió EE.UU. (US$ 4 mil 352 millones) que incrementó sus pedidos en 7.3%. Canadá, Corea del Sur y Japón completan el top five.

Las importaciones peruanas entre enero y septiembre sumaron US$ 25 mil 319 millones, con lo que la balanza comercial fue positiva para nuestro país en casi US$ 1,128 millones.

