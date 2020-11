Winder, el futuro docente que volvió a su comunidad cusqueña para enseñar a los niños

El lunes 16 de marzo de 2020, Winder Huamani Chuquirimay regresó, sin proponérselo, a la tierra que lo vio nacer para enseñar a los niños que menos tienen y dar un gran granito de arena a mejorar su educación. Desde la loma más alta de Cajapucara, distrito de Ccapi, provincia de Paruro, en Cusco, observó cómo corrían y recordó su infancia llena de carencia, pero también de sueños y metas que hoy lo convierten en el docente de toda su comunidad.

La cuarentena por la pandemia había iniciado y no sabía cuánto tiempo estaría allí, otra vez en casa, ni tampoco se imaginaba que enseñaría a los pequeños. Al menos no tan pronto. Winder tiene 21 años y está cursando el séptimo ciclo de la carrera de Educación Primaria en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco con la Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación.

La noticia de su regreso corrió como viento silbando en medio de las montañas. “Todos sabían que yo estaba estudiando Educación. Cuando las clases empezaron a transmitirse por la radio y la televisión, los padres de familia me buscaron porque aquí la mayoría no tiene esos medios y varios tampoco cuentan con un celular. Me pidieron que yo les haga escuchar los audios de las clases a los niños de primaria”, narra Winder.

Ese fue el inicio de esta indescriptible experiencia que significa brindar tu tiempo a los que más necesitan sin esperar nada a cambio. Winder es además músico. Por lo que las clases, que empezaron en la puerta de la capilla (el colegio estaba ocupado por el comando Covid-19 para enfrentar al virus) fueron llenándose de notas musicales. Esto hizo un cambio notable en los niños por tener ganas de seguir aprendiendo.

“En tiempos de crisis es bueno estar motivado. Las familias aquí en la zona rural también están sufriendo. Hay necesidad y no hay economía, están tristes. Eso influye en los estudiantes. Cuando vienen a las clases se van felices, riéndose y así aprenden más”, explica el joven talento, quien afirma que ese es su mayor satisfacción.

Los niños del cuarto de primaria inician escuchando los audios programados para las sesiones de clases. Al terminar, Winder toma la guitarra y empiezan a improvisar canciones para reforzar los temas tratados. “‘¡Vamos a cantar!’, les digo y todos se sienten motivados. La música influye en la parte emocional. Si el niño está feliz, tiene la capacidad de aprender en menor tiempo. Eso lo he comprobado en mis estudiantes”, enfatiza.

En medio de la pandemia, además, se organizó un festival de poesía, canto y danza. El cuarto de primaria, de la escuela de la comunidad, liderado por Winder, bailó y entonó “Canto a mi tierra”, un huayno propio de Cajapucara, que hizo alegrar a toda la comunidad, pero sobre todo a los niños. El joven recordó otra vez su infancia en la primaria y su promesa de ser el docente que él siempre quiso ser. “Desde esta música ancestral estamos revalorando nuestras costumbres”, señala.

Winder no fue cualquier estudiante de Cajapucara. Él es el primer puesto de la primera promoción que tuvo la Institución Educativa 50384 Cajapucara, su querido colegio, en el 2016. Antes de ese año, solo se podía estudiar primaria. “Los que querían seguir la secundaria tenían que ir a otros lugares, a Cusco, y algunos ya no regresaban, hacían su familia, se ponían a trabajar y abandonaban los estudios”, detalla Winder. A él nunca se le ha pasado por la cabeza dejar de estudiar.

Obtuvo el ingreso a la UNSAAC por la modalidad de primeros puestos. Su hermano mayor le regaló una guitarra que él siempre había soñado. Ya desde mucho antes, con otras guitarras prestadas, había aprendido a tocar este instrumento solo escuchando. Cuando ganó la Beca Permanencia, no pudo con su felicidad porque logró adquirir una laptop donde puede seguir estudiando de manera remota y continuar, además, siendo el docente que ha devuelto la alegría de aprender y seguir soñando a los niños de su comunidad.

