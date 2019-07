La selección trujillana, representada por el equipo Chicago Star, logró coronarse como campeón Nacional en el Campeonato de Básquet sobre silla de ruedas que se desarrolló en nuestra ciudad.

El certamen deportivo se realizó en las instalaciones del Coliseo Inca, gracias al trabajo conjunto de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), la Federación Nacional de Discapacitados del Perú (Fenadipe) y el Instituto Peruano del Deporte – La Libertad (IPD).

Los resultados de los encuentros del sábado fueron: ADISAMP (ganó) vs. Guerreros del Callao, Juntos por la Inclusión vs. Chicago Star (ganó), ADISAMP (ganó) vs. Juntos por la Inclusión y Chicago Star (ganó) vs. Guerreros del Callao. Mientras que el domingo: Juntos por la Inclusión (ganó) vs. Guerreros del Callao y Chicago Star (ganó) vs. ADISAMP.

El equipo de Trujillo fue reforzado con dos venezolanos y está conformado por: Marco Alvarado, Alfredo Sifuentes, Robert Alvarado, Luigui Rojas, Briam Barreto, José Pumachary, Hermenes Vidal, Johny Zapata, Manuel Aragont, Frank Gallardo, Oscar Otiniano, Jorge Araujo, Andrés Gutiérrez, Irving Pastor, Antonio Ayala, Fredy Gonzales, Elio Marino, José Díaz, José Cuaquira y José Sifuentes; quienes están bajo la tutela del entrenador y profesor de la Escuela Municipal, Jorge Deza.

“Orgulloso de estos jóvenes que son ejemplo de superación y perseverancia para todos. Ganar un nacional no debió haber sido fácil pero lo lograron, demostrando que no existen límites y que las barreras las creamos nosotros mismos. Nuestro compromiso continúa con ellos y con todas las personas que quieren, a través del deporte, mejorar su calidad de vida”, expresó el subgerente de Deportes, Gustavo Vega Mercado.

Se destaca que, tras una excelente participación, cuatro trujillanos fueron seleccionados para integrar la selección nacional de esta disciplina. Ellos son: Marco Alvarado, Alfredo Sifuentes, Johny Zapata y Freddy Gonzales.

Comentarios