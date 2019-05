Trailer: Once Machos 2

Sinopsis:

Once Machos es un equipo de fútbol de barrio que ha alcanzado cierta fama al vencer a Deportivo Los Diamantes, un equipo profesional de Primera División. Ellos no están acostumbrados a las victorias, ya que su rendimiento está lejos de ser excepcional, pero siempre juegan con el corazón.

Un buen día, reciben la visita de Tomazito, un hombre que los admira muchísimo y sueña con jugar en el equipo. Lamentablemente no pueden aceptarlo como jugador porque no pertenece al barrio. Tomazito se toma este rechazo como una ofensa, por lo que decide vengarse de los Once Machos, humillándolos en un partido.

Al no encontrar la manera de convencerlos de jugar, decide obligarlos, secuestrando a sus hijos. De esta manera, se ven forzados a jugar un partido, en el que solo una victoria les permitirá volver a ver a sus hijos.

Director:

Aldo Miyashiro

Comentarios