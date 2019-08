Los trabajadores del sector privado que laboren el viernes 30 de agosto, Día de Santa Rosa de Lima, tienen derecho a percibir tres remuneraciones diarias, refirió la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Precisó que deberán recibir su remuneración del día feriado, la remuneración por el trabajo realizado, más una sobretasa del 100%, es decir, que si el pago diario del trabajador equivale a 50 soles, al trabajar en día feriado no laborable, deberá percibir 150 soles por ese día.

Cabe señalar que el 30 de agosto es considerado feriado nacional para los trabajadores privados, de acuerdo al Decreto Legislativo 713.

De otro lado, la Sunafil considera necesario explicar que a diferencia del feriado del 30 de agosto, el jueves 29 de este mes, fue considerado día no laborable para los trabajadores del sector público. Sin embargo, las horas dejadas de trabajar deberán ser compensadas, de forma obligatoria, durante los siguientes días.

Este y otros días no laborables han sido declarados mediante Decreto Supremo 002-2019-PCM. Esta disposición para el sector público, también puede ser acogida por los centros de trabajo del sector privado, previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores.

En caso la empresa decida no acogerse y los trabajadores deban ir a laborar, no se aplicará la regla de pagos adicionales ni descanso sustitutorio como sucede para el 30 de agosto, pues no se trata de un día feriado.

