El tirador Jorge Arcela es elegido como el mejor para deportista del 2018

El para tirador Jorge Arcela se coronó como el mejor del 2018 en la ceremonia de gala organizada por la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPER), que preside Lucha Villar, y que busca reconocer el esfuerzo de todos nuestros para deportistas de las distintas disciplinas.

Cabe resaltar que se reconoció a Arcela debido a la medalla de bronce en la World Cup Chateaureaux Francia 2018 junto a Steve Medina y Jesús Ríos. Además, alcanzó la marca mínima para los próximos Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

“La verdad es que no me esperaba este reconocimiento. Esto no hace más que motivarme para darlo todo en los próximos Juegos Parapanamericanos Lima 2019”, señaló el tirador que se llevó el principal premio de la noche.

Por otro lado, Rubí Fernández (para bádminton) y Manuel Navarro (para taek wondo), fueron elegidos como los deportistas revelación del 2018. Mientras que Pilar Jáuregui (para bádminton) y Carlos Felipa (para atletismo) recibieron el reconocimiento por ser los mejores en la categoría mayores. Además, el premio al mejor equipo de la temporada pasada fue para los muchachos del fútbol cinco.

“Me emociona ver a todos estos grandes para deportistas esta noche. Se merecen este y más reconocimiento por el esfuerzo que muestra cada día en los entrenamientos y competiciones. Debemos seguir trabajando con miras a Lima 2019”, señaló la presidenta de la ANPPER, Lucha Villar.

Cabe resaltar la presencia de Israel Hilario (para ciclismo), quien también ha clasificado a Lima 2019 y Tokio 2020, recibiendo un merecido reconomiento.

