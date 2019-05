La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, anunció su renuncia al liderazgo del Partido Conservador lo que causará su alejamiento del cargo que ostenta, después de tres años difíciles en los que falló en su intento de concretar el “brexit”.

May afirmó que concretará su renuncia al liderazgo del Partido Conservador el viernes 7 de junio, pero continuará como primera ministra hasta que haya un reemplazo.

“Desde que crucé por primera vez como primera ministra la puerta que está detrás de mí me he dedicado a hacer del Reino Unido un país que funcione no solo para los privilegiados, sino para todos, y para respetar el resultado del referéndum”, con el que se decidió la salida del país de la Unión Europea, aseveró.

“He hecho lo mejor que pude” para concretar el brexit, agregó May. “Lo intenté tres veces”, añadió.

Su anuncio pone en marcha un proceso para encontrarle un reemplazo como líder de los conservadores y como primera ministra.

