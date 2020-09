Santiago de Chuco: Entregan terreno para construir la Institución Educativa N° 80520

Con la presencia del Vicegobernador Regional de la Libertad Sr. Ever Cadenillas, así como el Alcalde Provincial de Santiago de Chuco, se realizó la entrega del terreno donde se construirá la nueva y moderna infraestructura de la IE N° 80520 “Manuel Dositeo Vásquez Sánchez” mejor conocido como “Centro Viejo”, donde estudio su primaria el vate universal “César Vallejo Mendoza” en la ciudad de Santiaguina.

Breve reseña

A raíz de la caída del muro en uno de los ambientes donde funcionaba la IE N° 80520, se tuvo que cerrar y se trasladó a los alumnos a un local alquilado, por lo que el Gobierno Regional y el Alcalde Provincial, informaron sobre la existencia de un terreno ubicado en la Barrio Santa Rosa cerca del terminal de pasajero, donde se construirá esta institución, y que se trabajaría en lograr el presupuesto para su ejecución.

Acto protocolar

El sueño del local propio se hizo realidad, y precisamente este miércoles 26 de agosto del año en curso, en horas de la mañana, reunidos en el terreno, el Vicegobernador Regional Ever Cadenillas, el Alcalde Provincial de Santiago de Chuco, Sr. Juan Alberto Gabriel Alipio, El Consejero Regional por Santiago de Chuco, Sr. Nicolás Ibáñez, la Directora de la Institución Educativa, Prof. Zuny Julca Ulloa, el Reverendo Padre de la Parroquia, Carlos Campos; el Sub Prefecto CPC Santiago Rosado, el Ex Director de la IE Prof. Máximo Díaz Pinedo y los representantes de la Empresa que ejecutará la obra “Consorcio Santiago”, se realizó una sencilla pero significativa ceremonia, para la entrega del terreno donde se escucharon las palabras de cada una de las autoridades, donde coincidieron que la empresa debe ejecutar la obra respetando el expediente técnico y también emplear mano de obra de nuestra ciudad para la ejecución de la misma.

El Vicegobernador Regional fue el encargado de cortar la tradicional cinta y dar el martillazo al champagne, mientras que el Alcalde Provincial, Sr, Juan Gabriel Alipio fue el encargado de colocar la primera piedra, por lo que las autoridades del plantel agradecieron el esfuerzo y el trabajo que han venido realizando para lograr este sueño, sobre todo por la educación de nuestra niñez santiaguina.



Aproximadamente 15 millones para ejecución

Cabe resaltar que, para la construcción y ejecución de esta moderna y nueva infraestructura de la Institución Educativa N° 80520 “Centro Viejo, se cuenta con un monto de 4 millones 400 mil, el mismo que está incluido en un paquete integrado por la IE N° 80523 del Barrio Santa Mónica, de la IE El Quiguir y de la IE de Chagaball, para lo cual se cuenta con un monto aproximado de 15 millones de soles, el mismo que tendrá un plazo de 6 meses para la culminación de la obra.

La obra comprende

Es importante manifestar durante la ceremonia, la Directora de la IE, Prof. Zuny Julca, recibió el expediente técnico por parte de la Municipalidad en físico y digital, por lo que está obra comprende lo siguiente; el terreno tiene un área de 4 mil 230 metros cuadrados, donde se construirá tres (03) pabellones de dos niveles; donde habrá seis (6 aulas), un (01) auditorio, una (01) cocina con su almacén; un (01) departamento de banda de músicos, un (01) aula de innovación, un (01) patio de formación, una (01) dirección, sala de profesores, así como una losa deportiva techada, la iluminación general interna y externamente.

Para finalizar es importante mencionar que se estará haciendo un seguimiento para que la obra este culminada en los plazos especificados en el expediente técnico y se cumpla a cabalidad para beneficio de los docentes y estudiantes santiaguinos.

