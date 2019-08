Muestran supuestos prototipos de los Samsung Galaxy S10 y S10 Plus fueron publicadas por All About Samsung.

Galaxy S10: Pantalla contorneada de 6.1 pulgadas con una cámara incrustada y cámara triple posterior. Batería de 3,500 mAh y sensor de huella bajo la pantalla.

Galaxy S10 Plus: Pantalla contorneada de 6.4 pulgadas con cámara dual frontal y cámara triple posterior. Batería de 4,000 mAh y sensor de huella bajo la pantalla. La semana pasada ya circularon fotos del Galaxy S10 Plus siendo usado en un espacio público en Corea del Sur.

Otra característica que se ve en ambos móviles es la existencia del puerto para audífonos, una tecnología que Samsung no abandona como la mayoría de sus competidores.

El registro en la Comisión Federal de Comunicaciones revela que el S10 contará con Wi-Fi 6, un nuevo estándar de telecomunicaciones.

Comentarios