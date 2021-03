Proyecto Especial Bicentenario presenta encuentro virtual para hablar de valores y cómo ser mejores ciudadanos

Si quieres contribuir a la construcción de una nueva ciudadanía de cara al tercer siglo de república independiente, el Proyecto Especial Bicentenario te invita a participar en el conversatorio virtual “¿Qué valores debemos practicar los peruanos y peruanas del Bicentenario?”, que se llevará a cabo este viernes 5 de marzo a las 6 p.m.

Se trata de una iniciativa que forma parte del Programa de Valores que promueve el PEB como parte de la Agenda de Conmemoración por el Bicentenario de la Independencia del Perú. En la cita se abordará la importancia de la práctica de valores como la honestidad, el respeto a la diversidad, la unión, la resiliencia, la resistencia, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades.

Como se recuerda, según la última Encuesta de Valores y Ciudadanía 2020 realizada por el PEB a través de Datum, 5 de cada 10 encuestados considera que los peruanos no practicamos ningún valor, y los otros 5 priorizan valores no colectivos, dejando relegados a los que construyen el tejido social como la confianza, empatía, respeto y diálogo. No obstante, la misma encuesta señala que 6 de cada 10 peruanos reconoce el hito histórico del Bicentenario como una oportunidad de cambio, y de ellos el 99% se muestra comprometido a un cambio en valores.

El evento será inaugurado por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez; y contará con la participación del ministro de Cultura, Alejandro Neyra; la directora ejecutiva del PEB, Laura Martínez; y la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Killa Miranda.

Forman parte del panel de expositores, el psicólogo social Jorge Yamamoto, el cardenal Pedro Barreto, así como la fundadora de la ONG Juguete Pendiente, Vanessa Vásquez; y el fundador de Pixed Corp, Ricardo Rodríguez; quienes a través de sus iniciativas impulsan valores como la solidaridad y la inclusión, respectivamente. La actividad será moderada por la periodista Paola Pejovés.

Para participar, los interesados pueden inscribirse a través de la plataforma web “El país que queremos”. En la sección eventos, encontrarán el formulario respectivo, el cual deberán completar con sus datos y listo. El conversatorio también podrá ser visto a través de la cuenta oficial de Facebook del PEB.

Es importante destacar que la plataforma web “El país que queremos” es un esfuerzo más del PEB por seguir impulsando el cambio de valores en los peruanos y las peruanas. Ofrece cursos y talleres gratuitos para toda la familia, entre ellos: módulos sobre movilidad sostenible, educación alimentaria, ciudadanía, cuerpo y movimiento y más.

