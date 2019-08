El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que el Plan Multisectorial contra Heladas y Friajes, denominado Operación Abrigo, permitirá enfrentar de manera adecuada el frío extremo que afecta a las zonas del sur andino del país.

En declaraciones realizadas en Puno, precisó que está cerca una nueva temporada donde el frío aumenta y bajan las temperaturas, por lo que es necesario proteger mejor a la población, siendo que el Ministerio de Salud (Minsa), ya hizo la distribución de las vacunas para los niños y adultos mayores. “Hemos venido desde muy temprano a Puno acompañado de cuatro ministros, primero, para lanzar la campaña que tenemos prevista para todo el sur andino, para enfrentar de manera adecuada las heladas y frío”, señaló.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) viene desarrollando una campaña intensa para trasladar forrajes para los animales que también son afectados por las bajas temperaturas. “Adicionalmente, seguimos trabajando en las casas calientes, pues siempre en estas temporadas de frío extremo afectan a las familias y solamente se da frazadas, pero tenemos que ir más allá y hemos hecho una evaluación que determina que en todo el sur andino del país se necesitan más o menos 50,000 viviendas calientes”, dijo.

El mandatario explicó que de estas 50,000 viviendas, 20,000 se encuentran en Puno debido a que es la regi{on donde tiene una mayor área que se ve afectada por las bajas temperaturas. “El año pasado solo se construyeron 1,000 viviendas, entonces, a ese ritmo íbamos a atender a estas poblaciones vulnerables en 50 años. Eso no puede ser, la población no puede esperar, no podemos poner en riesgo a la población, entonces hemos hecho un programa para construir las 50,000 viviendas calientes en tres años (2019, 2020 y 2021)”, sostuvo.

El jefe de Estado sostuvo que de esta manera, cuando se celebre en nuestro país el Bicentenario de la Independencia y se deje el Gobierno, estarán construidas estas viviendas destinadas a la protección del frío extremo.

“Este año estamos haciendo 4,000 en Puno y 8,000 en todo el sur andino, eso estamos trabajando y dando prioridad a una población vulnerable que ha estado descuidada por mucho tiempo”, añadió.

