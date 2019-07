Hasta al 20 de enero, se disputa la quinta edición del Latin America Amateur Championship 2019 en República Dominicana del torneo más importante para los golfistas amateurs.

El Perú estará representado por un equipo fuerte liderado por Luis Fernando Barco, quien es el exponente mejor posicionado en el certamen.

La quinta edición del mayor torneo de los aficionados regresará a la paradisíaca cancha de Teeth of the Dog, diseñada por el afamado Pete Dye, en República Dominicana. Allí estarán los 108 mejores golfistas amateurs de la región que irán en busca del sueño de jugar The Masters.

Gracias a su posición en el Ranking Mundial de Golfistas Aficionados (WAGR por sus siglas en inglés), Luis Fernando Barco, Julián Périco, Patricio Freundt-Thurne, Santiago Zubiate y Smith Gálvez quedaron invitados por los organizadores, junto a otros aficionados de la región para completar el field de 108 jugadores,

De los 108 jugadores presentes en está edición, Luis Fernando Barco (Perú), es el mejor en el Ranking Mundial Amateur. Barco se ubica en el puesto 26.

Cabe recordar que las actuaciones más importantes de jugadores peruanos en el LAAC, la tuvieron el propio Barco que ocupó la tercera posición en el año 2016 en el mismo campo que será sede del evento en 2019, y Julián Périco que consiguió la cuarta posición en el 2017 cuando el evento se jugó en Panamá.

