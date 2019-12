El jugador peruano Alexander Lecaros, quien militó en el Real Garcilaso del Cusco, se convirtió en flamante refuerzo del Botafogo de Brasil, convirtiéndose en el tercer jugador peruano en militar en el fútbol brasileño.

Lecaros jugó cuatro temporada con la camiseta de Real Garcilaso -debutó a los 16 años- y anotó dos goles. Este año, el joven delantero nacional sumó 1450 minutos y convirtió un tanto.

“El joven peruano firmó contrato con el ‘Glorioso’ por dos temporadas. El jugador aún realizará los exámenes médicos. Buena suerte, Lecaros”, fue la bienvenida del club a través de las redes sociales.

“Es una noticia que me dio mi representante, me dijo que iban a hacer todo lo posible para tratar de conseguir esa oportunidad y se dio. Me dijo que había la opción de un equipo de Brasil y poco a poco se fue dando, el contrato sería de dos años”, contó Lecaros a Radio Ovación.

El jugador de 20 años pasará fiestas en en el Perú y luego los primeros días de enero viajará a Brasil a pasar los exámenes médicos y sumarse a su nuevo club.

