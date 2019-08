La surfista peruana Brissa Málaga logró la medalla de oro en el “Stand Up Paddle Surf Competition 2019”, disputado en el estado de Nueva Gales del Sur (Australia)

La competencia de surf de remo, organizada por el Sydney Paddle Surfing Club (SPSC), tuvo como mejor exponente a la peruana Brissa Málaga, quien alcanzó el primer lugar en la categoría abierto de damas.

El certamen se llevó a cabo en el referido club, ubicado en el suburbio de Newport, estado de Nueva Gales del Sur.

El circuito australiano de surf de remo incluyó tres fechas de competencia en Palm Beach, realizadas en febrero, marzo y mayo del presente año, en las que Brissa Málaga, oriunda del distrito de Punta Hermosa, , ocupó el primer lugar, logrando el mejor resultado de la temporada en su categoría.

Brissa Málaga alcanzó, además, la medalla dorada en los Juegos Bolivarianos de Playa – Huanchaco 2014 SUP Surf; medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Surf 2015 SUP Surf; el tercer lugar en el Campeonato Mundial de SUP Surf Fiji 2016 y medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Surf 2017 SUP Surf Damas.

El Consulado General del Perú en Sydney participó en la ceremonia de premiación “Stand Up Paddle Surf Competition 2019”.

