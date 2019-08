La selección peruana de béisbol obtuvo el tercer lugar en el torneo Word Comes to the Palm Beach International Baseball Tournament, que se disputó en Bahamas.

Para quedarse con la medalla de bronce, la escuadra nacional venció al combinado de Bahamas con marcador de 12 carreras por 4. Ken Ishihara obtuvo la victoria al transitar la ruta completa.

Los más destacados en la ofensiva del conjunto nacional fueron Giancarlo Kanashiro quien bateó de 3-2, Csaba Rojas quien se fue de 4-2 e Ignacio Castro, quien sacó 3 pasaportes en igual cantidad de visitas al plato.

En las semifinales, Perú cayó ante Estados Unidos por 11 carreras a 3. Aquel equipo obtuvo la medalla de oro al vencer en la final a Puerto Rico.

El conjunto peruano estará en una base de entrenamiento en Florida, hasta el a 10 de noviembre, como parte de su preparación con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

