El Perú es el país que lidera la inversión colectiva del proyecto inmobiliario The Assemblage /Park, de la ciudad de New York, con un monto aproximado de US$ 20 millones, ubicándose por encima de Argentina, Estados Unidos, Colombia y México.

Hoy en día, los peruanos han visto con gran interés el participar en dicho negocio y resultan ser importantes actores, alcanzando un promedio de inversión de US$290 millones en diferentes proyectos ya encaminados por Prodigy Network.

Según Prodigy Network, el proyecto The Assemblage /Park contará con 38.400 pies cuadrados de espacios sociales y de coworking. La propiedad operará bajo la marca de The Assemblage, la cual ya cuenta con un proyecto en operación en Manhattan como The Assemblage / NoMad y espera abrir su segunda ubicación antes de finalizar el primer trimestre del 2018.

“Los proyectos que estructura la marca, tienen un tiempo estimado que va de tres a cinco años. Hay una primera etapa que recauda los fondos que dura tres meses, para luego proceder a la remodelación del inmueble seleccionado. A partir del año los inversionistas empiezan a recibir los retornos del flujo operativo del edificio dividido en dos partes al año. Luego, en el año cuatro se vende la propiedad, se devuelve el capital y los retornos por el incremento de precio a los inversionistas”, refirió la empresa.

La compañía señaló que ha recaudado desde su apertura más de US $630 millones de dólares de inversionistas de 37 países, de los cuales US $410 millones han sido destinados para sus 6 proyectos en Manhattan.

