El gerente de de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Antonio García Pye, confirmó los próximos partidos amistosos de la selección peruana ante Holanda y Alemania en setiembre próximo en Europa.

El directivo señaló ambos partidos están finiquitados, aunque existe la opción de que el segundo encuentro ante los “teutones” se pueda prolongar un día más.

García Pye informó que el 6 de setiembre, la Blanquirroja enfrentará a Holanda en Ámsterdam y el 9 a Alemania en la ciudad de Sinsheim, que está ubicada a una hora de Frankfurt.

De otro lado, el gerente dijo que la presencia de la selección peruana fue buena y que servira de experiencia a los propios jugadores y que estas vivencias en Rusia 2018 servirá en el crecimiento profesional de todos los involucrados.

“Fue una experiencia espectacular más allá que nos quedará la sensación que algo más se pudo lograr. Pero, el fútbol da oportunidades y revanchas. Por ahí nos decían que nos faltó suerte, pero la suerte también ayuda a quien la busca. Por lo demás, feliz también por los chicos que viajaron como sparring porque todas estas vivencias en Rusia les servirá para su crecimiento profesional”, dijo.

Finalmente, sobre la continuidad del técnico Ricardo Gareca, el gerente de la FPF comentó que “el profesor ha pedido tiempo para tomar una decisión, pensar con cabeza fría y analizar las cosas de manera más serena. Y es que Ricardo no es un profesional que tome un proyecto y lo deje en el camino. ¿Qué me dice mi experiencia? La experiencia me hace ser prudente y no hablar más de la cuenta”, dijo a Ovación.

