Las páginas web, redes sociales y el uso de las tecnologías de la información en las Pymes peruanas

Durante los últimos 30 años la necesidad de las empresas por estar presentes en la red ha crecido tanto que han terminado por revolucionar nuestra forma de hacer negocios.

En nuestro día a día, estamos expuestos a multitud de cosas que nos rodean. Y en la era de la información, es frecuente toparte con cientos de anuncios publicitarios, ya sea en la calle, en la televisión o en Internet.

Estos anuncios no son más que un escaparate donde exponer servicios o productos que buscan cubrir ciertas necesidades que las personas podamos tener. Con tanta información, a veces puede llegar a tu cerebro, de forma visual o auditiva, alguna marca que ofrece algo que tú estás buscando o necesitas.

¿Qué harías si te encuentras con una nueva marca, la cual desconoces y te interesa, o simplemente quieres más información acerca de lo que ofrece? Verdad, que inmediatamente te dirigirías a Google , ya que es la forma más rápida y cómoda de informarte sobre todo.

Hoy en día, en pleno año 2018, esto se ha convertido en un acto reflejo de los seres humanos, que utilizamos un medio de información que ya está tan arraigado en nuestras vidas que resultaría impensable el hecho de vivir sin Internet.

Puede que ya te hayas dado cuenta de dónde quiero llegar con todo esto: tu empresa necesita estar en Internet, más allá de ser simplemente un perfil en Facebook.

Por todo lo que acabas de leer, si tu negocio no cuenta con una página web estás perdiendo cientos y miles clientes potenciales, o al menos visitantes que te darán visibilidad. En un mundo tan competitivo, ya no basta con tener tu tienda física, si quieres destacar y diferenciarte del resto, necesitas hacerlo de forma virtual. El mejor escaparate es la web, la mejor publicidad que puedes tener es a través de Internet. Puedes estar en cualquier parte, a cualquier hora y llegar a cualquier público sin moverte de donde estás. Y eso es increíble.

Las compañías comenzaron a crear mensajes promocionales a través del correo electrónico, los buscadores, las redes sociales y todo tipo de banners. Las áreas creativas se enfrentaron a un nuevo reto y, hoy en día, es impensable tener un negocio sin presencia digital.

Se suele pensar que tener presencia digital es solo y basta con estar en las redes sociales y, además, de forma gratuita. “Tengo un perfil en Facebook, uno en Twitter y otro en Instagram, ya tengo suficiente publicidad en Internet”. Bueno eso esta bien, pero hay ciertos detalles que se te estan escapando. El hecho de tener una página web no sólo da presencia online, sino que también aporta prestigio a la empresa, seriedad y una imagen más profesional, lo que derivará en una mayor confianza por parte del cliente a la hora de elegirnos para adquirir nuestros productos/servicios. Puede ser el impulso que necesita un cliente dubitativo para hacerse con aquello que vendes. La gente en Internet es desconfiada por naturaleza, necesita saber que tu empresa es de confianza y es segura antes de introducir sus datos personales o su número de cuenta. Esto es lo que transmite una página web en condiciones.

Ahora, seamos empáticos y pongámonos en el lado del cliente, ¿qué opción elegiríamos? ¿Aquella empresa que publicita sus productos por redes sociales o la que, además de hacerlo por estos medios, cuenta con su propio sitio web, en el que detalla quiénes son, lo que ofrecen y porqué deberíamos elegirlos? La respuesta es obvia.

La página web te representa en Internet, es tu imagen, es la primera impresión que vas a causar, no te conformes con cualquier cosa. Debes cuidar cada detalle del aspecto de la misma, ya que sabemos que es algo muy importante.

Con esto debemos tener en cuenta varias cosas: la imagen que vas a tener debe ser totalmente acorde con el producto que se vende, puesto que el aspecto de una página web no será el mismo, ni parecido, entre una tienda de juguetes para niños y una inmobiliaria, por ejemplo.



El acceso y navegación de las páginas web ha mejorado notablemente la presencia de las Pymes . Cada vez hay más páginas web de empresas peruanas sencillas e intuitivas.

Sobre todo, tenemos que conocer a nuestro público objetivo, es decir, saber a quién van dirigidos estos productos o servicios principalmente y cuáles son sus gustos y necesidades, para así poder adaptarnos a ellos. Todo esto aumentará en un gran porcentaje las posibilidades de conversión y el éxito en la venta.

Tener presencia en Internet es una gran oportunidad para las Pequeñas y Medianas Empresas. Y desde hace algunos años estas entendieron esta realidad y necesidad a la vez.

Según los resultados del estudio de IPSOS Perú Uso de TICs en PYMEs publicado en el 2014, por ejemplo, concluye que las PYMEs peruanas que aprovechan mejor las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son las que tienen un mayor potencial de crecimiento y que particularmente, las PYMEs líderes muestran comportamientos relacionados con la tecnología que indican el valor diferenciador que les ven:

Mayor uso de servicios por Internet y de comunicaciones de audio/video por Skype.

Mayor uso de plataformas y herramientas de productividad, dentro de las cuales se destacaron las herramientas de la suite de Office: Word, Excel, Power Point; así como Outlook, Project y Publisher, entre otros.

Mayor uso de servicios de Computación en la Nube.

Mayor percepción del valor de negocios que proveen las TICs a una PYME.

Mayores planes de inversión y adquisición de tecnologías de la información.

Asimismo, según dicho estudio, las PYMEs hacen negocios y trabajan con colaboradores en distintas ciudades; y, por supuesto, necesitan de tecnología que les permita comunicarse de la mejor manera con otros colaboradores y/o clientes. En ese sentido, el estudio Uso de TICs en PYMEs reveló que el 47% de las PYMEs utiliza Skype, convirtiéndose de esta manera en la herramienta de comunicación por Internet más usada por las PYMEs del Perú.

Uno de los resultados más resaltantes del estudio, es el reconocimiento por parte de las PYMEs del valor de uso de la nube como una tecnología que les ayuda a ser más ágiles y flexibles; así como les genera ahorros en el negocio. El 89% de las PYMEs Líderes, afirmó que la nube hace a sus empleados más productivos y el 92% señaló, además, que les permite aumentar la seguridad.

Por otro lado, se han obtenido resultados acerca de los retos de las PYMEs para adoptar las TICs. Lo preocupante de la situación es que sólo 1 de cada 3 PYMEs Rezagadas (aquellas que no tienen página web, página en redes sociales y no usan Computación en la Nube, entre otros) afirmaron conocer qué es Computación en la Nube, dejándonos muy por debajo del nivel de conocimiento al compararnos con referentes regionales como México y Colombia. La necesidad de contar para dichas PYMEs con capacitaciones en TICs es urgente. Asimismo, la seguridad informática, privacidad y protección de la información es lo que más preocupa a las PYMEs peruanas en cuanto al momento de evaluar e implementar tecnología en sus organizaciones.

Entonces nos encontramos con un problema: Para que todas las PYMEs puedan crecer con el soporte de las TICs, es necesario que estas reciban apoyo en conocimiento, capacitación y fomento para el uso de tecnologías como, por ejemplo, herramientas para el diseño y actualizaciones de páginas web. Y como podemos notar gracias al estudio de IPSOS Perú, esto no se está dando en el país y por el momento solo contamos con pocos avances gracias a iniciativas privadas.

¿Por qué es tan importante tener una página web?

Disponer de una página web en tu empresa o negocio o como simple emprendedor de los mismos, es de vital importancia. Y es que, hoy en día, es la mejor manera de hacernos conocer de cara a posibles clientes que se interesen por nuestros productos. Si aún no hemos lanzado nuestra página web a la red, estamos perdiendo infinidad de oportunidades para que nos encuentren en el famoso buscador de Google y a la vez, ser competitivos en el mercado.

Sería bueno que desde ahora, busques un proveedor de este servicios. Aún así, disponemos de muchas herramientas en Internet que nos facilitan hacer una página web sin mucho esfuerzo pero, si no tenemos algunos conocimientos previos de programación en HTML, además que una página web nunca estará tan bien optimizada como si la hicieran los profesionales del sector con el software dedicado a ello, es mejor contactar con una empresa de desarrollo de páginas web.

Ademas, no solo basta con tener una página web, es decir la mandamos hacer y ya está.

Ten en cuenta que si no hay ningún respaldo o mantenimiento de nuestra web, es como si no hiciéramos nada. La web debe actualizarse a las nuevas tendencias de diseño, en particular al diseño responsive, que tanto se ha oído hablar y cada vez está más de moda entre los profesionales del sector, si, el disponer de dicho diseño en nuestra web, permitirá visualizar la misma en cualquier dispositivo móvil adaptando todos los contenidos de forma correcta entre la multitud de pantallas y resoluciones de las que disponemos hoy en día. Como ya sabemos, cada vez son más los usuarios que visitan las webs en los smartphones. A todo esto, podemos añadir que nuestro site debe tener un buen contenido para obtener un buen SEO y SEM para aparecer en los primeros sitios de búsqueda de Google.

En resumen, la importancia del manejo y acceso a las Tecnologías de Información forman parte de la estrategia global de una PYME, son necesarias y cada empresa tendrá que adaptarla según sus necesidades previa planificación.

El hecho de empezar a tener presencia real, tal y como debe ser, usando una página web, supondrá una imagen de fiabilidad y de seguridad para la marca, que hará que el cliente tenga menos dudas a la hora de darle al botón “Comprar”.

Si, además, es una web dinámica, es decir, que se actualiza frecuentemente, representa que estamos al día y al tanto de lo que el consumidor necesita.

