Nuevo sistema de control favorecerá competitividad de pesca no tradicional

La puesta en marcha por parte del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera de la ‘Fiscalización en Procesos Basada en Riesgos’ logrará acortar la brecha de competitividad que nos distancia de otros países de la región y nos permitirá no solo exportar más, sino reducir nuestros costos, señaló el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Asociación de Exportadores, José Ernesto Muñoz.

Esta nueva forma de control suplirá al sistema de certificación por lotes, que traía inconvenientes como la lentitud en la obtención de los certificados sanitarios, imposibilitando la exportación de productos frescos a países que exigían un documento emitido por la autoridad sanitaria peruana.

Con el nuevo sistema de control, Sanipes determinará la categoría de riesgo de los productos y la clasificación de la infraestructura pesquera y acuícola de la empresa en función de los niveles de riesgo. De esta forma el productor nacional –según su categoría y clasificación– podrá obtener el certificado sanitario con fines de exportación en un menor tiempo (3 días).

“El nuevo modelo ayudará a los empresarios pesqueros y acuícolas incrementar los envíos de productos hidrobiológicos frescos hasta en US$ 10 millones anuales durante sus primeros años de ejecución y un ahorro en costos de otros US$ 10 millones por año”, manifestó José Ernesto Muñoz.

La tendencia del consumo –añadió– apunta cada vez más a una mayor valoración de los frescos, pero el antiguo sistema de certificación por lotes no permitía acceder a mercados que exigen certificados emitidos por Sanipes. “El tiempo de vida útil de varias especies de pescado fresco-refrigerado bordea los 20 días, el certificado sanitario bajo la modalidad anterior tardaba hasta 18 días”, detalló.

“Saludamos a Sanipes por materializar esta importante iniciativa y confiamos en su adecuada implementación a favor de la competitividad del sector. El aumento de las ventas es el desafío asumido por los empresarios ahora que tenemos esta nueva herramienta”, manifestó el representante del gremio exportador.

Exportaciones

Los envíos de productos hidrobiológicos para Consumo Humano Directo entre enero y agosto alcanzaron US$ 765 millones 161 mil, cifra que indica una contracción de -31% respecto al mismo periodo del 2019.

La especie más exportada fue la pota (US$ 304 millones 747 mil) con una caída de 49.9%, lo siguió los langostinos (US$ 157 millones 318 mil), que retrocedieron en -15%. El perico (US$ 64 millones 037 mil), la anchoveta (US$ 35 millones 472 mil) y el atún (US$ 35 millones 460 mil) completan el top five.

Los destinos más importantes fueron EE.UU. (US$ 150 millones 129 mil), España (US$ 111 millones 413 mil), Corea del Sur (US$ 110 millones 200 mil), China (US$ 60 millones 636 mil) y Japón (US$ 49 millones 636 mil).

