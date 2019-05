La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), mediante la Subgerencia de Salud, logró rescatar a mascotas que eran comercializadas de manera ilegal en los alrededores del ex mercado Mayorista, calle Sinchi Roca.

En este operativo inopinado, fueron 20 canes rescatados de graves situaciones de hacinamiento, además de permanecer encerrados en lugares antihigiénicos. Una labor que se pudo concretar gracias al apoyo de los agentes de Seguridad Ciudadana de la comuna provincial, así como de la Sociedad Animalista AVA, Asociación de Protectores Animales Arca Trujillo, Dog Lover y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Se trasladaron a los cachorros hasta la veterinaria municipal, donde recibieron las primeras atenciones, logrando su rehidratación para, luego, ser alimentados. Asimismo, se les aplicaron tratamientos antiparasitarios y antipulgas, incluyendo una evaluación general de su estado a cargo del médico veterinario municipal.

Por otro lado, aquellos locales que comercializaban con los canes fueron infraccionados con los códigos E-189 por mantener a un can y felino en condiciones que pongan en riesgo a la salud, la cual se sanciona con el 50 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT); E-190 por no brindar al can o felino alimentación o asistencia veterinaria cuando lo requiera (20 % UIT) y E-195 por comercializar canes y felinos en la vía pública (60 % UIT).

En esta oportunidad, personal de Arca Trujillo se encargarán de dar en adopción a los canes recuperados. Las personas que estén interesadas en adoptar pueden comunicarse al 989264161 y al 944453377.

Vale indicar que los adoptantes serán evaluados exhaustivamente para garantizar que tengan las condiciones de albergar a una mascota.

