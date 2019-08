La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Subgerencia de Deporte, y en alianza con la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez (FDPA) y la Liga Distrital de Trujillo de Ajedrez, realizó con éxito el XVI Campeonato de Ajedrez Rápido Interescolar ‘Talentos 2018’.

Esta actividad, que se desarrolló el último domingo, tuvo como escenario las instalaciones de la piscina Gildemeister, en donde más de 70 deportistas acudieron desde las 9 de la mañana para participar en este evento. El campeonato contó con las categorías Sub 06, 08, 10, 12, 14 y 16, en las cuales se inscribieron escolares de los diferentes colegios de la provincia de Trujillo y alrededores.

Los ganadores por fueron: Mateo Olortegui (primer puesto), Alejandro Sánchez (segundo puesto), Dana Bravo (tercer puesto) y como mejor dama Hana Flores en la categoría Sub 06; Juan Diego Díaz (primer puesto), Ezzio Solórzano (Segundo puesto), Rodrigo Villacorta (Tercer puesto) y como mejor dama Luciana Pachari en la categoría Sub 08; y Diego Bravo (primer puesto), Ahilton Díaz (Segundo puesto), Fabrizio Anticona (Tercer puesto) y como mejor dama Mariel Alvarado en la categoría Sub 10.

Así mismo, en la categoría Sub 12 se premiaron a Alexander Flores (primer puesto), Stiven Rodríguez (Segundo puesto), Franco Quiroz (Tercer puesto) y como mejor dama María Sandoval; en la Sub 14, a Jorge Reyes y mejor dama Rosa Alcántara; y finalmente en la Sub16, a Steven Rodríguez (primer puesto), Albert Alvarado (Segundo puesto), Adrián Mendo (Tercer puesto) y como mejor dama a Anth Cárdenas.

Los primeros puestos lograron llevarse trofeos, medallas, diplomas y un premio en efectivo como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Cabe mencionar que en el mencionado torneo se jugó bajo el sistema suizo a 7 rondas, empleando el programa oficial de la FIDE.

“Es muy importante promover este tipo de actividades que buscan descubrir nuevos talentos y promover el deporte de una manera competitiva en todos nuestros niños y adolescentes, esperando que logremos formar y tener más representantes de Trujillo de este deporte ciencia” expresó el subgerente de Deportes, Luis Quiroz Enríquez.

