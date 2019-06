El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Ing. Daniel Marcelo Jacinto, anunció que no firmará el contrato para la adquisición de las 137 cámaras de videovigilancia, debido a que el proceso de licitación que se realizó, durante la gestión, anterior presenta irregularidades.

Esto, luego que la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria, que se encargó de estudiar y evaluar el procedimiento de selección para la contratación del servicio de instalación de cámaras en Trujillo, emitiera su Informe de Fiscalización N°001-2019-CER-CM/MPT.

Dicho informe concluye que el área usuaria de Seguridad Ciudadana no participó en el tema, es decir que el requerimiento no se hizo por ellos; las cámaras que se pretendían comprar datan del 2016, lo que no garantiza una tecnología eficiente y eficaz en el año actual; no existe espacio físico para las instalaciones de los equipos; la empresa ganadora no ha cumplido con los requisitos en el tiempo que la Ley de Contrataciones establece (no presentaron la carta fianza en el tiempo que se requería, no acreditaron su cambio de domicilio y otros).

“Adelanto la decisión del pleno. Según el Tribunal de Contrataciones del Estado, especifica en su artículo 39, que el contratista ha perdido la buena pro, es decir el contrato está desierto. La decisión está clara”, explicó el burgomaestre trujillano, Daniel Marcelo Jacinto.

Ante ello, el pleno de regidores solicitó que el informe pase a la Contraloría para que inicie la investigación contra aquellas personas responsables del proceso. “Lamentamos que no se haya actuado responsablemente. La Comisión ha hecho las recomendaciones. El alcalde ha sido claro y ha dicho que va a declarar desierto el contrato. Ya la Contraloría evaluará si es o no conveniente intervenir. Declarado desierto este proceso, se convocará a uno nuevo, donde si participe el área técnica, el área usuaria como es la Gerencia de Seguridad Ciudadana y de Sistemas”, precisó el presidente de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria, Andrés Sánchez Esquivel.

Es importante resaltar que, este tema fue cuestionado no solo en el procedimiento para la buena pro con el ‘Consorcio Integración de Tecnologías Inteligentes’, sino por su posible sobrevaloración, cuyo presupuesto se cotizó en 18 millones de soles.

