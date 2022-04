58,000 ciudadanos de Huamachuco se benefician con agua potable de calidad

La construcción de 235 sistemas de cloración por goteo autocompensante ha permitido que más de 58,000 ciudadanos de 25 distritos y seis provincias de la región La Libertad se beneficien con agua potable de calidad, informó el Gobierno Regional de La Libertad.

Se han invertido más de 2 millones de soles para suministrar agua de calidad a la población, porque evita las enfermedades, sobre todo los más pequeños de la casa.

“Esto va a proteger a sus niños, porque el agua está libre de microbios y parásitos, pero la recomendación es que antes de beberla la hierban”, indicó el gobernador regional tras inaugurar uno de estos sistemas en el caserío Yanac, distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión.

La autoridad remarcó que el agua es vida y que la inversión de un sol en agua de calidad evitará al país gastar 5 soles para tratar diversas enfermedades por consumir líquido no potabilizado. “Hay que cuidar el agua. No se puede desperdiciar, ni dejar que discurra libremente. El agua que sale de los sistemas de tratamiento tiene un costo. No podemos usarla para regar. Esto es para el consumo humano. Las próximas guerras en el mundo serán por el uso del agua”, apuntó.

El gobernador afirmó que se ha formado un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de Lima, para que vengan a capacitar a las personas y puedan manejar adecuadamente.

Para ello se van a formar núcleos de apoyo y asistencia con jóvenes para que los pueblos del ande tengan abastecimiento permanente de agua potable de calidad, apta para el consumo humano, las 24 horas del día.

Por su parte, el subgerente de Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de La Libertad, Ángel Rodríguez, recalcó que el compromiso no es solo instalar los sistemas sino también el monitoreo y capacitación de operadores para que sea sostenible en el tiempo, así como proporcionar insumos para que no dejen de operar.

La cloración por goteo autocompensante es un sistema práctico, sencillo y económico que permite obtener agua de calidad mediante la dosificación constante, por goteo, de una solución clorada en pequeñas cantidades, evitando así enfermedades diarreicas.

Las provincias donde instalaron los sistemas, son: Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Santiago de Chuco; y los niños serán los más beneficiados, al tener lo más indispensable para crecer sanos: agua libre de agentes contaminantes, parásitos, microbios o bacterias.

