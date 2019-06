El Ministerio de Cultura se une al profundo pesar de todo el Perú por la pérdida irreparable de la actriz Ana Sofía Verónica Rocha Azcurra (51), quien destacó por su impecable trayectoria en las tablas de teatro, así como en los sets del cine y la televisión.

Próximos a celebrar el “Día Mundial del Teatro”, la calidad artística de Sofía Rocha Azcurra quedará como ejemplo para los nuevas generaciones de actores nacionales.

Rocha Azcurra nació el 4 de octubre de 1967. Su formación tuvo como pilares el grupo Teatro del Sol, el taller de Umbral y el LAMDA workshop. En 1994, participó en las series televisivas “Los de Arriba y los de Abajo”, “Los Unos y los Otros”, “Todo se Vende, Todo se Compra” y “Escándalo”.

Su exitosa carrera continuó en 2006, cuando bajo la dirección de Roberto Ángeles actuó en la obra “Antígona”; y, luego, grabó la película “El Acuarelista”.

Para perfeccionar sus dotes actorales, Sofía Rocha viajó a Londres (Inglaterra), donde llevó cursos de expresión corporal en The London Academy of Music and Dramatic. A su regreso, en 2010, protagonizó la puesta en escena de la tragedia griega “Medea”, dirigida por Gisela Cárdenas.

Entre los años 2011 y 2012, participó en “Sangre como Flores”, “La Pasión”, según García Lorca, “La cura en Troya” y “El Lenguaje de las Sirenas”, bajo la dirección de Mariana de Althaus. En la pantalla grande actuó en la película “A los 40”, de Bruno Ascenzo, que se estrenó en el año 2014.

