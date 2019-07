El golfista nacional Luis Fernando Barco, luego de dos muy buenas rondas en los últimos dos días de juego, el fin de semana, se consagró campeón del primer torneo oficial del año del calendario de la Federación Peruana de Golf: Abierto Mazda 2019.

La Federación Peruana de Golf es una de las federaciones deportivas que recibió subvenciones económicas por parte del Instituto Peruano del Deporte en el inicio de año.

Barco, que este año se convirtió en profesional, ganó con un score de -6 (210 golpes) con tarjetas de 73-68-69. De esta forma dejó atrás al también profesional Patricio Salem, quien acabó con -2 (214 golpes).

“Estuvo buena la semana, el primer día. Me costó adaptarme a la velocidad de los greens, pero el segundo y tercer día estuve mucho mejor arriba de los greens. Hice muchos birdies (18) que siempre es bueno y me da confianza ya que esto me dice que el buen juego esta ahí, solo hay que limpiar unos detalles para poder seguir mejorando mis resultados”, indicó Barco.

“Espero poder jugar bien y seguir mejorando mi golf en los próximos meses para poder conseguir un sitio en el equipo peruano que estará representándonos en los Juegos Panamericanos Lima 2019”, indicó el golfista nacional.

Luis Fernando Barco se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para disputar de la tercera edición del Molino Cañuelas Championship, el evento marca el inicio de la quinta temporada del Zúrich Argentina Swing, una competencia que agrupa los cuatro eventos que el Tour disputa en territorio argentino.

