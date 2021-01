Conoce el legado que dejó la conmemoración de los 150 años de la Independencia del Perú en la décima edición de Cátedra Bicentenario

Como parte de las actividades previas a los 200 años de la independencia del Perú, el miércoles 20 de enero, a partir de las 7 p.m., el Proyecto Especial Bicentenario hará un repaso del legado otorgado a la nación por la conmemoración del sesquicentenario de la independencia del Perú en 1971, durante el gobierno del Gral. Juan Velasco Alvarado.

Una colección documental de 86 volúmenes sobre la gesta emancipadora, así como la implementación de 18 monumentos, 25 bustos, 135 placas conmemorativas y la publicación de diversas investigaciones son parte de esa herencia histórica y cultural que serán recordadas y analizadas en la décima Cátedra Bicentenario: “El legado del sesquicentenario de la independencia del Perú”.

Este encuentro virtual contará con un panel de profesionales como Carlos Aguirre, doctor en Historia por la Universidad de Michigan y docente de la Universidad de Oregón; y José de la Puente Brunke, especialista en historia social y política del Perú virreinal y decano de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Los acompañarán Carmen McEvoy, profesora de Historia Latinoamericana en The University of the South-Sewanee y presidenta del Consejo Consultivo del Bicentenario; y Carmen Villanueva, doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actual miembro de la Academia Nacional de Historia. José Ignacio López Soria, director del Centro de Historia de la Universidad Nacional de Ingeniería, participará como moderador.

Los ponentes también abordarán el contexto del sesquicentenario, marcado por la tragedia ocasionada por el terremoto del 31 de mayo de 1971 que dejó un saldo de 70 mil fallecidos. Asimismo, recordarán a quienes conformaron la comisión que estuvo encargada de preparar y dirigir las actividades conmemorativas de dicho acontecimiento y reflexionarán sobre lo que podemos aprender de este hecho a puertas de conmemorar nuestro bicentenario.

Los interesados pueden inscribirse en https://bicentenario.gob.pe/catedra/

Cabe señalar que la cátedra será transmitida a través del Facebook Live de la cuenta oficial del Proyecto Especial Bicentenario. De esta manera, el Proyecto Especial Bicentenario busca que los peruanos y las peruanas reflexionen sobre lo actuado como sociedad en estos 200 años, pero también en cuál será nuestro legado para las futuras generaciones.

Comentarios