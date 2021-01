Jhomira, la talento que estudia las nubes para monitorear la selva peruana

Cuando Jhomira Loja Zumaeta era niña se preguntaba por qué dicen que la Tierra es redonda si ella veía que era plana. Entonces, quería verla desde muy arriba para descubrir la verdad. Hoy, con 22 años, la futura ingeniera, natural del distrito de Cocabamba, provincia de Luya, en Amazonas, sigue viendo al cielo para descifrar nubes, lo que le ha llevado a ganar el Premio Top Labeler 2020, un concurso internacional de imágenes satelitales, organizado por Radiant Earth Foundation.

El distrito de Cocabamba, el lugar donde nació, influyó de manera determinante en la vocación de Jhomira. Ella vio el proceso por el que un inmenso bosque era arrasado para abrir caminos y sembrar. “Siempre me preguntaba por qué están destruyendo ‘vida’. Los árboles albergaban diversidad de flora y fauna, como orquídeas y aves nativas de la zona. Yo quería proteger eso, pero no sabía cómo”, comenta ella.

Jhomira descubrió que la forma de lograrlo era a través de la educación y su deseo infinito por aprender. Con mucho esfuerzo, ahora es estudiante del sexto ciclo de la carrera de Ingeniería Geográfica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ganadora de la Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación.

“La beca es una gran motivación para mí, no solo porque me permite estar completamente concentrada en mis estudios sin tener que preocuparme por lo económico, sino también porque me demuestra que, otra vez, todo tiene una recompensa, me anima a seguir esforzándome”, indica.

Su deseo por aprender la llevó, a su corta edad, a desarrollar conocimientos en el mundo de la programación. En la actualidad, se encuentra realizando un paper, junto con un grupo de investigadores, en el que gracias a sus conocimientos de programación observa imágenes satelitales de nubes de todo el mundo para luego etiquetarlas, con el fin de generar data suficiente para crear algoritmos capaces de identificar el comportamiento de las nubes y a través de estas monitorear la Tierra.

“Por ejemplo, uno de los problemas que nos afecta es la tala ilegal, ¿cómo podrías monitorear esto sin ir físicamente al lugar? Las imágenes satelitales de las nubes nos permiten monitorear la Selva e identificar esos puntos”, explica la joven talento.

Su campo de investigación, donde une la ingeniería geográfica con la programación, le ha llevado a obtener en el 2020 un reconocimiento internacional al ser elegida como la ganadora del “Data Labeling Contest”. Este es un concurso de etiquetado de datos para identificar píxeles que componen una nube y así permitir el desarrollo de un modelo de detección de nubes, organizado por Radiant Earth Foundation, una organización dedicada al uso del machine learning o aprendizaje automático para la observación de la Tierra.

“Estoy muy contenta porque esto es solo el inicio. Todo este trabajo, lo que estamos haciendo en conjunto con otros investigadores, nos ayudará a mejorar nuestros sistemas de monitoreo de ecosistemas y por lo tanto tener una mejor conservación de la selva peruana”, asegura Jhomira.

En efecto, las imágenes satelitales son importantes herramientas de descubrimiento, monitoreo y análisis de la Tierra. Son utilizadas para descubrir o analizar el cambio climático, incendios forestales, minería ilegal, derrames de petróleo, deforestación, entre otros.

Jhomira siente que su esfuerzo ha cobrado sentido. Su pregunta inicial de cómo ayudar para la conservación del medioambiente tiene respuesta. Y lo ha logrado gracias a la educación y su deseo inmenso por aprender, tan inmenso como el cielo lleno de estrellas que observaba desde la lomita más alta de Cocabamba, cuando buscaba descubrir si realmente la Tierra es redonda como afirman los libros.

