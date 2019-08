Tras cuatro temporadas de excavaciones, investigadores del Ministerio de Cultura anunciaron una nueva tesis sobre la plataforma funeraria del conjunto amurallado Chayhuac An, ubicado en el Complejo Arqueológico de Chan Chan, en la región La Libertad.

Los especialistas comprobaron que Chayhuac An, construido en el momento Chimú temprano a los 1000 años d.C., no registró arquitectura funeraria en el lado sur del recinto; y que la hallada en ese sector obedecía a otros usos, materia aún de investigación.

Estas conclusiones redefinen la tesis del investigador Geoffrey Conrad, quien fue parte de la misión del Proyecto Chan Chan – Valle de Moche de la Universidad de Harvard; que en la década de 1970 realizaron excavaciones en esta zona, a partir de las cuales hicieron algunas proyecciones sobre el uso que le habrían dado los chimú a ciertos espacios al interior de los conjuntos amurallados, sin embargo, las nuevas investigaciones han permitido determinar que la plataforma funeraria de Chayhuac An no estaba ubicada en el sur, sino al norte; y que esta fue construida recién en el momento Chimú medio.

Chayhuac An registra una secuencia constructiva de dos momentos diferentes de ocupación del sitio: un primer momento, donde no se tuvo registro de construcciones funerarias, que data de la época temprana Chimú; y la otra obedece al momento medio, donde se construyen estructuras funerarias, sostiene Sinthya Cueva, investigadora del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach) del Ministerio de Cultura, por su parte, el jefe de la Unidad de Investigación, Conservación y Puesta en Valor del Pecach, Arturo Paredes, reafirma que los primeros conjuntos amurallados no tenían plataformas funerarias.

El arqueólogo indicó que el recinto funerario de Chayhuac An está configurado por la plataforma principal y otras adicionales al interior del perímetro; no obstante, en un momento posterior se registran plataformas adicionales al exterior oeste y norte del perímetro funerario.

Actualmente, el Ministerio de Cultura ejecuta dos proyectos de investigación en Chayhuac An, uno enfocado en el lado norte donde se ha encontrado el complejo funerario, y el otro al sur, donde se ubica una gran plataforma, cuyos fines aún son materia de investigación por parte de los especialistas peruanos, informó Jhon Juarez Urbina, director del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan.

