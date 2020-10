Exportación de doce regiones cerraron al alza a agosto

Las exportaciones regionales, sin contar Lima y Callao, sumaron más de US$ 16 mil 275 millones entre enero y agosto de este año, lo que significó un retroceso de -13.3% respecto al mismo periodo del 2019, cuando superaron los US$ 18 mil 780 millones, reportó la Asociación de Exportadores – ADEX.

El gremio institucional informó que estos envíos se recuperan lentamente, la contracción (-13.3%) es inferior al del acumulado a julio (-14.1%), doce regiones eminentemente mineras cerraron al alza y es posible que otras dos (Moquegua y Amazonas) exhiban cifras en azul en los próximos meses.

Precisamente, Amazonas, junto a Ucayali, Piura, Cusco y Huancavelica participan de la Expoalimentaria Virtual 2020, hasta el 15 de noviembre próximo, exhibiendo lo mejor de su portafolio de alimentos a través de la plataforma B2Perú.

En detalle

La primera región por monto exportado fue Ica (S$ 2 mil 126 millones), a pesar de sufrir un descenso de -13.6%. Su oferta estuvo constituida básicamente por hierro, uvas frescas, gasolina y estaño, siendo sus destinos principales EE.UU., China, Japón y Países Bajos.

En segundo lugar se ubicó Arequipa (US$ 2 mil 102 millones) con una reducción de -30%. Resaltaron el cobre y oro al representar el 77% del total. Otros fueron el molibdeno, cobre refinado, plata y pelo cardado de alpaca, que se dirigieron mayoritariamente a China, Japón, EE.UU., Canadá y Suiza.

Áncash (US$ 1,857 millones) ocupó el tercer puesto con una caída de -28.6%. El cobre fue su principal partida (US$ 951 millones 581 mil) con el 51.2% de participación, y además exportó harina de pescado, cinc, aceite de pescado, plata, molibdeno, mangos y paltas. El principal comprador de esta región fue China.

La quinta fue Moquegua con US$ 1,408 millones (-8.5%). El cobre fue su producto más importante, con una participación del 90.6% del total, además, comercializó molibdeno, ácido sulfúrico y cobre sin refinar. Sus principales mercados fueron China, Italia, Chile y Brasil.

Otras que cerraron en rojo fueron Piura con US$ 1,385 millones (-24.1%), Apurímac con US$ 1,040 millones (-10.2%), Cajamarca con US$ 881 millones 560 mil (-17.4%), Cusco con US$ 843 millones 080 mil (-32.3%), Tumbes (-47.5%), Amazonas (-2.6%) y Huánuco (-44%).

Recuperación

La Libertad (cuarto lugar en el ranking) lideró las regiones en azul gracias a los US$ 1,730 millones y un crecimiento de 2.2%. El oro fue su partida más resaltante, con una participación del 39.9% del total, además, comercializó paltas, harina de pescado, arándanos y espárragos. Sus principales mercados fueron EE.UU., Canadá y China.

Otras fueron Puno con US$ 778 millones 420 mil por sus envíos de oro, registrando un aumento de 44.9%; Junín con US$ 627 millones 508 mil (10.2%) por el cobre que concentró el 78.8%, Ayacucho con US$ 404 millones 991 mil (63.9%), Lambayeque (8.5%, Pasco (139.5%), Tacna (61.6%) y San Martín (30.5%).

Completan el ranking Madre de Dios (US$ 40 millones 951 mil), Loreto (US$ 27 millones 304 mil), Huancavelica (US$ 24 millones 078 mil) y Ucayali (US$ 22 millones 538 mil).

