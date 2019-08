Estudioso holandes disertará sobre los palacios de Chan Chan

“Las reinas divinas de Chan Chan” es el nombre de la nueva conferencia que ofrecerá el Dr. Edward K. de Bock, reconocido estudioso holandés experto en la iconografía de culturas prehispánicas, quien ahora disertará sobre los conjuntos amurallados del Complejo Arqueológico Chan Chan y su relación con la mujer.

Esta conferencia es organizada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, a través de la residencia del Complejo Arqueológico Chan Chan y Museo de Sitio, con motivo de conmemorarse 32 años de la inscripción de Chan Chan en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO.

De Bock sostiene que la mujer está presente en la edificación de los conjuntos amurallados o palacios, debido a su construcción horizontal y sus angostos ingresos, y expondrá una exhaustiva fundamentación de su propuesta

El conferencista es autor de numerosas publicaciones científicas, entre las que destacan, “De Leiden Painter Schilderkunst op Aardewerk uit Peru 450 na Chr.”, “Moche: Gods, warriors, priests”, “Human Sacrifices of Cosmic Order and Regeneration: Structure and Meaning in Moche Iconography, Peru, AD 100-800”; “Sacrificios humanos para el orden cósmico y la regeneración estructura y significado en la iconografía Moche”, “Inca´s Capac Hucha”.

El evento tendrá lugar el jueves 8 de noviembre a las 7:00 de la noche en el auditorio Antenor Orrego de la Dirección Desconcentrada de Cultura, ubicado en el jirón Independencia 572; además, el programa incluye la presentación de una publicación del Dr. De Bock y la presencia de comentaristas de su conferencia.

El ingreso a la conferencia es gratuita y estará dirigido a especialistas, arqueólogos, estudiantes y público en general y la capacidad es limitada.

