Envíos de bacalao presentan recuperación en enero

Los envíos de bacalao de profundidad en enero del 2021 sumaron US$ 180 mil 046, cifra que indica un crecimiento de 24.9% respecto al mismo mes del 2020 cuando el monto ascendió a US$ 144 mil 122, informó la gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores.

Este recurso se despachó exclusivamente a EE.UU., cuya demanda creció 40.6% respecto a enero del 2020 (US$ 128 mil 031). En el primer mes del año pasado también se exportó a España (US$ 16 mil 090), pero se perdió este destino este 2021.

Según cifras del Sistema de Inteligencia ADEX Data Trade, en el mes ya mencionado se enviaron 9 mil 786 toneladas de este producto hidrobiológico. Si se toma en cuenta que en el 2020 fueron 9 mil 885, se deduce que el aumento del valor FOB se dio básicamente por un incremento del precio.

El bacalao de profundidad se comercializó en la presentación de fresco. Asimismo, su ingreso al mercado norteamericano se realizó vía aérea a través de los aeropuertos de Miami y el de Los Ángeles.

Cifras Anuales

Entre enero y diciembre del 2020 la exportación de bacalao de profundidad alcanzó US$ 1 millón 253 mil, una contracción de -47.6% respecto al 2019, representando el tercer año de caída consecutiva.

El 2016 se demandó por US$ 2 millones 887 mil, al año siguiente (2017) por US$ 4 millones 441 mil, sin embargo, el 2018 cayó a US$ 2 millones 925 mil y el 2019 a US$ 2 millones 393 mil. El 2020 fue la cifra más baja de los últimos cinco años.

El dato

El bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides) es un pez de carne blanca que tiene una demanda importante porque se obtienen filetes grandes y gruesos. En Chile es conocido como mero y en Argentina como merluza negra.

