Defensoría del Pueblo: Urgen medidas para evitar aglomeraciones en cementerios

Ante la proximidad de celebrarse el “Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos” la Defensoría del Pueblo requirió a las autoridades municipales, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, adoptar las medidas necesarias para evitar la aglomeración de personas y posibles contagios de Covid-19 en los cementerios del país.

Según la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, existen 64 cementerios en Lima Metropolitana entre públicos y privados, mientras que en el resto del país se registran 1910 cementerios administrados por las municipalidades entre provinciales y distritales, 92 a cargo de las beneficencias púbicas, 58 camposantos privados, 3188 comunitarios y 404 informales.

En La Libertad, como resultado de la supervisión realizada, se evidenció que de los nueve cementerios supervisados, ocho no cuentan con certificado de habilitación, ni autorización sanitaria emitida por la Dirección Regional de Salud, según lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 26298, Ley de Cementerios Públicos y Servicios Funerarios y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°003-94-SA. Los cementerios que no cumplen son el Cementerio General Miraflores de Trujillo, municipal de Moche, cementerio “San Juan Pablo II” del distrito Salaverry; San Juan Bautista de La Esperanza, Corazón de Jesús de la provincia de Santiago de Chuco, San Agustín de Huamachuco, cementerio municipal de Pacasmayo y el cementerio municipal de Chepén. En tanto el cementerio Los Ángeles de Otuzco es el único que cumple con la autorización sanitaria.

A nivel nacional durante la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo durante el mes de octubre a 124 cementerios municipales, se advirtió que el 74 % no cuenta con autorización sanitaria para su funcionamiento. Asimismo, el 44 % no cuenta con registro de fallecidos por COVID-19, el 57 % no cuenta con protocolo para la inhumación de fallecidos por Covid-19, mientras que el 32 % de cementerios no distribuyen equipos de protección para el personal que realiza las inhumaciones. Situación que pone en riesgo la salud de las personas que laboran y acuden a los cementerios.

Ante este alto riesgo de contagios de Covid-19, la institución demandó a las autoridades municipales que, a través de las áreas de fiscalización y serenazgo con el apoyo de la PNP, refuercen la seguridad en los cementerios y zonas aledañas, con la finalidad de evitar las aglomeraciones en salvaguarda de la salud de todas las personas.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo invocó a la población a no acudir a los cementerios durante este fin de semana y optar por otras formas de recordar a sus familiares a fin de evitar la concentración, aglomeración y desorden en los camposantos.

