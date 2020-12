Cómo usar correctamente el dinero de la gratificación y CTS

Como es habitual, en los últimos meses del año, los trabajadores del sector privado reciben la esperada gratificación y lo que corresponde al concepto de Compensación por Tiempo de Servicio o CTS, dinero que, en esta situación de emergencia sanitaria, es como un respiro económico para las familias peruanas.

Para que los trabajadores beneficiados por estos conceptos, puedan usar eficientemente este dinero, la economista y docente de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, campus Trujillo, Mgtr. Lita Cervantes Mendoza, brinda algunos consejos al respecto.

Con relación a la CTS, Lita Cervantes indica que, el dinero por este concepto se debe usar solo si fuera necesario, evaluando si, realmente, tiene la necesidad de utilizar este fondo en gastos esenciales como: alimentación, medicamentos, educación (pago de pensiones atrasadas). Ahorrando la diferencia, puesto que aún estamos en situación de incertidumbre económica.

“La CTS por su naturaleza atiende necesidades básicas cuando estás desempleado. Si no requiere de la CTS, mejor no usarla. Solo sería necesario su uso en los casos que se han visto disminuidos sus ingresos”, resaltó la economista.

Asimismo, señala, para quienes no tienen necesidades urgentes que cubrir, y cuentan con la disponibilidad de usar el dinero extra por los conceptos de gratificación y CTS, deberían aprovechar para pagar algún crédito pendiente, y así puedan reducir el pago de intereses.

EN QUE PUEDEN USAR ESTE DINERO:

Para cancelar deudas, de esta forma equilibrar sus finanzas y tener estabilidad económica a largo plazo. Pagar antes o a tiempo las deudas son un indicador positivo en las evaluaciones de riesgo crediticio, permitiendo el acceso a nuevos préstamos.

Ahorrar. Si no tienen deudas pendientes, lo recomendable es ahorrar el 10% de tu gratificación, para utilizarlo como un fondo de emergencia y prever temas de salud, educación o incluso viajes familiares de último minuto.

Cumplir una meta personal, principalmente si va a generar ingresos adicionales.

“Es recomendable una distribución equitativa para diversos gastos: el 30 % para ahorro o inversión, 30 % para pagos de deudas, el 20 % en gastos para el hogar (mantenimiento reparación), 10 % en compras personales, diversión y 10 % para los imprevistos que nunca faltan”, manifestó la docente de la UCV, Lita Cervantes Mendoza.

LO QUE NO SE DEBE HACER

“Es muy importante no caer en la tentación y evitar comprar cosas que no necesitamos, aunque las ofertas sean tentadoras. Adquirir lo necesario nos ayudará al ahorro, y así se evitarán nuevas deudas. Para las fiestas de fin de año, no se debe gastar todo el dinero en regalos navideños, ni abusar de las tarjetas de crédito”, resaltó Lita Cervantes.

