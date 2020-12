Colegio trujillano con más de 50 años de antigüedad será modernizado

Atendiendo a la necesidad de contribuir en la mejora de la educación en la ciudad, la Municipalidad Provincial de Trujillo inició con los trabajos de renovación de la infraestructura de la institución educativa 80018 República de México, beneficiando a más de 350 estudiantes de la urb. San Salvador, que venían haciendo uso regular de sus instalaciones.

“La educación es una de las columnas de nuestra sociedad. Si bien lo medular aquí es la manera de cómo los estudiantes reciben sus clases y mejoran en sus niveles de aprendizaje, la infraestructura no puede quedar de lado. No es lo mismo estudiar bajo infraestructura deteriorada que en un ambiente totalmente equipado. Queremos que esta generación tenga las oportunidades que sus antecesoras no tuvieron, por eso intervenimos aquí”, manifestó el alcalde José Ruiz Vega.

Han transcurrido más de 50 años desde que se inauguró la infraestructura primigenia; y, desde ese entonces, ha venido sufriendo deterioro, más aún con los embates del Niño Costero del 2017.

Según el expediente técnico del proyecto denominado “recuperación de la institución educativa 80018 República de México con Código Local 249920 – distrito de Trujillo”, se contempla 2 mil 433 m2 de área techada (tres pisos). Esto se expresará a través de la construcción de pabellones con sus respectivas aulas y oficinas, servicios higiénicos, laboratorios, vestidores, maestranza, entre otros espacios necesarios para el desarrollo de sesiones de aprendizaje.

Las más de once aulas estimadas en la construcción, incluye moderno mobiliario y equipamiento destinado a los servicios de primaria y secundaria. El plazo de ejecución es de 210 días calendarios y el presupuesto alcanza los S/ 5 millones 837 mil 035, monto transferido por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

