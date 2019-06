La novedosa iniciativa que permite conocer el sitio patrimonial en bicicleta es posible gracias al proyecto Bicitour Museo Chan Chan, impulsado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad con el apoyo de National Geographic y Sustainable Preservation Initiative (SPI).

La ruta considera un recorrido de 1674.90 metros lineales en la zona arqueológica, partiendo desde el Museo de Sitio hasta el palacio Nik An, único conjunto amurallado abierto al turismo.

“A diferencia de la ruta tradicional de ingreso, utilizando vehículos motorizados, este acceso alternativo permitirá a los visitantes nacionales y extranjeros apreciar la impresionante arquitectura de huaca Toledo y de los conjuntos amurallados Ñain An, Xllangchich AN y Nik An. Asimismo, será referencia de lo extenso y mítico de este Sitio del Patrimonio Mundial”, destacó María Elena Córdova Burga, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad.

El recorrido ida y vuelta dura aproximadamente unos 40 minutos y todos los que desean participar tienen que ir acompañados por uno de los jóvenes que forman parte del equipo de acompañamiento del Bicitour, incluso si deciden llevar su propia bicicleta.

Luis Jaime Castillo, director de Sustainable Preservation Initiative, afirmó que para poner en marcha este proyecto se han invertido 20 mil dólares, monto con el cual se han comprado 18 bicicletas y sus respectivos equipos de seguridad y repuestos.

La inversión también consideró la selección, capacitación y entrenamiento de 10 jóvenes que viven en los poblados colindantes a Chan Chan quienes serán acompañantes de los visitantes. Ellos durante los últimos meses, han recibido instrucción sobre el patrimonio cultural, primeros auxilios y mantenimiento de bicicletas, acada uno se le asignó una bicicleta con sus implementos y equipo de seguridad.

Comentarios